Door trendbreuk bij Feyenoord heeft Arne Slot voor het eerst de luxe om miljoenentransfers te passeren

Afscheid Van der Sande bij NAC raakt in een stroomver­snel­ling

Zijn invalbeurt vrijdagavond tegen FC Eindhoven (2-0-nederlaag) is de laatste keer dat Jort van der Sande als speler van NAC te zien is geweest. De verwachting is dat begin deze week duidelijk wordt bij welke club de aanvaller zijn loopbaan vervolgt.