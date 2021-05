Door Graafschap-fans aangevallen Dzepar neemt wraak met Helmond: ‘Dat vergeet je niet’

Als iemand het promotiefeestje van De Graafschap wilde dwarsbomen, was het Helmond Sport-speler Orhan Dzepar (24) wel. Als speler van Go Ahead werd hij in 2016 nog aangevallen door De Graafschap-fans. ,,Dat zat nog wel in mijn achterhoofd. Het is mooi dat Go Ahead promoveert.”

Dzepar is een kind van de club uit Deventer en groeide op in het nabijgelegen Eefde. Zijn ouders wonen daar ook nog altijd, net als veel van zijn vrienden. Het is dan ook niet vreemd dat hij de hele week al werd opgejut om De Graafschap een voetje dwars te zetten in de strijd om promotie. Kratten bier, tegoedbonnen, één jaar lang gratis zijn auto wassen: Dzepar kreeg het allemaal aangeboden. Met succes: de linkspoot speelde met het mes tussen zijn tanden en droeg zo bij aan een gelijkspel: 0-0. Daardoor promoveert niet De Graafschap, maar Go Ahead dus.

,,We speelden nog wel een tijdje mee om de vierde periode, maar verder was het best lastig. Geen publiek, geen beleving. Dat er clubs nu afhankelijk werden van ons, motiveert dan wel. Het is mooi dat je een ander dwars kan zitten, zeker voor mij, ja. Mijn telefoon zal wel ontploffen”, grijnsde Dzepar. 2016 zat nog in zijn achterhoofd: Go Ahead won destijds in de play-offs van De Graafschap en ging naar de eredivisie. Tot afgrijzen van een groepje supporters uit Doetinchem, die vielen de spelers van Go Ahead - onder wie Dzepar - op het veld zelfs nog aan.

Volledig scherm Het gelijkspel tegen Helmond Sport kwam als een mokerslag aan bij De Graafschap, dat directe promotie misliep. © ANP

Beetje geluk

,,Wij wilden feestvieren met onze supporters, toen vielen zij ons aan. Dat vergeet je niet, nee.” De wedstrijd van woensdagavond vergeet hij ook niet gauw meer. Helmond Sport speelde voor het eerst in een 5-3-2-formatie, met hem als een van de verdedigers. ,,Daar hadden we nog nooit op getraind. Maar puur op fysiek zijn we lang in de wedstrijd gebleven. Natuurlijk hebben we wel een beetje geluk gehad, maar toch. We deden het ook goed.”

De krankzinnige avond in Doetinchem kan zomaar eens Dzepars laatste wedstrijd voor Helmond Sport geweest zijn. Het contract van de linkspoot loopt af, Helmond Sport gaat nog wel met hem in gesprek, maar het is geen geheim dat Dzepar verder kijkt. Trainer Wil Boessen ziet in hem vooral een verdediger, zelf speelt hij het liefst op het middenveld. Dat is ook de positie waar hij toen doorbrak bij Go Ahead Eagles. De kersverse eredivisionist.

