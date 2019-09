Donyell Malen: Ken je de film In Oranje? Die heb ik zeven keer gezien

Door Maarten Wijffels



Dream big. Sacrifice. Believe in it. Ooit schreef Mino Raiola deze drie woorden op tijdens een gesprek met Donyell Malen. ,,Op de achterkant van een bierviltje’’, vertelt de 20-jarige aanvaller over de kennismaking met zijn huidige zaakwaarnemer. Dat viltje, het ligt thuis nog wel ergens. ,,Het was in de jeugd bij Ajax. Ik zal een jaar of 14, 15 zijn geweest.’’



Hij houdt de woorden altijd in zijn hoofd. Droom groot. Maak opofferingen. Gelóóf in de dromen en doelen die je hebt. Deze middag aan tafel op de Herdgang, het trainingscomplex van PSV, beaamt Malen dat er dromen aan het uitkomen zijn. Hij geniet van zijn doorbraak als basisspeler bij een topclub. En vorige week kwam het tot een eerste voorselectie bij Oranje, gistermiddag gevolgd door een definitieve oproep voor de komende EK-kwalificatieduels met Duitsland (6 september) en Estland (9 september).