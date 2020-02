Donny van de Beek: Deze zomer weg bij Ajax? Alles ligt open

Door Freek Jansen



,,Hier in deze kleedkamer zaten we met de C1. Daar zat ik vaak, en daar Steven Bergwijn.’’ In de boezem van trainingscomplex De Toekomst nemen we op deze ochtend plaats en geheel toevallig opent Donny van de Beek met een herinnering die knipoogt naar de topper tegen PSV. Morgen zou hij tegenover Bergwijn staan in de Johan Cruijff Arena was tot vorige week de logische gedachte. Maar Tottenham Hotspur plukte de aanvaller een paar dagen geleden weg uit Eindhoven.