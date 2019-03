Donis Avdijaj per direct weg bij Willem II

‘We moeten oorlog maken, maar dit? Dit kan niet’

12:15 Met zijn handen op zijn hoofd tuurt Mitchell te Vrede in de middencirkel voor zich uit als Pele van Anholt een strafschop veroorzaakt waaruit FC Utrecht vlak voor rust op 0-2 komt. De topscorer, die in 2019 droog staat, weet dan dat het klaar is. ,,Ik voel me machteloos. Het lukt niet.”