Domper voor Jong Oranje: Sepp van den Berg mist EK door blessure, Ajax-target Shurandy Sambo vervanger

De Brabantse roots van de nieuwe PS­V-trai­ner Peter Bosz: ‘Brands stelt hem niet aan op basis van vriend­schap’

De trainer Peter Bosz was nog niet eerder actief bij een Brabantse club. Als speler was de kersverse oefenmeester van PSV in de vorige eeuw verbonden aan NAC en RKC, waar hij respectievelijk met Earnest Stewart en Marcel Brands in een team zat. Hoe liep dat af?