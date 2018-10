Dolblije Dumfries: Dit zijn de lekkerste goals

Zijn 1-2 was goud waard voor PSV, dat in de slotfase weer met drie punten wegging. Zo onderhand is dat geen toeval meer. ,,Ik voel me fit en voel me goed en doe er veel aan om ook fit te zijn. Een van mijn kwaliteiten, is dat ik vaak gas kan geven. Als ik dat niet doe, mag je me op de vingers tikken.”

Had PSV na de reeks van wedstrijden fysiek een probleem in Groningen? ,,Fysiek kunnen we het wel aan”, dacht Dumfries. ,,Het is meer iets mentaals denk ik. We moeten iedere wedstrijd klaar zijn om 100 procent te geven. Vandaag lukte dat niet en ik weet niet zo goed hoe dat komt.”



In de slotfase denderde hij over de rechterkant naar de goal van Sergio Padt en scoorde hij, tussen de benen van de doelman door. ,,Iedereen maakte in de kleedkamer grapjes dat het een voorzet was, maar op dat moment dacht ik ‘blijf rustig’. Niet te hard schieten en kijken waar het gaatje komt. Op een gegeven moment gingen de benen open. De hoek waarvan ik kwam, was lastig. Ik dacht ik wacht gewoon en schiet hem tussen de benen. Het was volle bak gas geven en scoren.”