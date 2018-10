Dolberg tekent nieuw contract bij Ajax

Column Laten we vooral blij zijn dat Ajax en PSV zo goed zijn

6:54 Columnist Willem van Hanegem is onder de indruk van de prestaties van Ajax in Europa. ‘Toen Ajax in München tegen Bayern hartstikke goed speelde, hoorde je na afloop: ja maar Bayern is helemaal de weg kwijt. Daar kan ik dus niks mee. Ajax was gewoon heel goed. Punt’