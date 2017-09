Dolberg blij met hattrick: 'Laatste goal was veel te lang geleden'

Natuurlijk speelde Ajax maar tegen de nummer zeventien van de Derde Divisie zaterdag, maar voor de negentienjarige spits was het toch lekker dat hij na ruim 660 minuten weer eens doel trof. ,,Ik wist dat niet eens, maar dat is wel veel te lang geleden'', gaf hij toe voor de camera van FOX Sports. ,,Het is moeilijk te zeggen wat het verschil met vorig seizoen is. Maar ik voel ook op de trainingen dat het beter en beter gaat. Ik blijf gewoon mijn best doen en hard werken. Dan komt het wel goed.''

Voor trainer Marcel Keizer blijft Dolberg zijn eerste spits, zo herhaalde hij de afgelopen weken. Toch liet hij hem afgelopen zondag tegen ADO Den Haag pas in de slotfase invallen. Komende zondag voor het duel met Vitesse moet hij opnieuw een keuze maken tussen Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg. Keizer liet zich vlak na de zege op Scheveningen nog niet in de kaart kijken. ,,Kasper had vorig seizoen ook een lastige periode en daar heeft hij zich ook doorheen geknokt. Ook nu legt hij zich er niet bij neer. Hij komt wel weer terug. We zien wel of dat komende week of over een paar weken is.''