Doelman Verhoeven (37) stopt met voetbal

WK-kwalificatie Oranje Leeuwinnen laten Ierland ontsnappen

21:56 Het Nederlands vrouwenelftal heeft vanavond een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 0-0 gelijkgespeeld. In een uitverkochte Goffert in Nijmegen waren de Oranje Leeuwinnen duidelijk de betere, maar Nederland kon dit niet omzetten in doelpunten.