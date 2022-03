Doelman Przemyslaw Tyton is speelgerechtigd voor duel van Ajax met Benfica

Trainer Erik ten Hag kan Przemyslaw Tyton opnemen in zijn selectie voor het thuisduel van Ajax met Benfica van dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League. De Poolse keeper is speelgerechtigd, zo bevestigt een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

Ajax trok de clubloze Tyton vorige week aan. De club was op zoek naar een ervaren doelman omdat Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter voorlopig nog geblesseerd zijn. Ajax had dispensatie van de UEFA nodig om Tyton te kunnen opnemen in de selectie voor het thuisduel met Benfica. De Pool stond niet op de lijst van spelers die de club bij de Europese bond heeft ingeleverd. Hij is nu de tweede doelman van Ajax, achter André Onana.

Ajax heeft een overwinning op Benfica nodig om de kwartfinales van de Champions League te bereiken, na het gelijkspel van drie weken geleden in Lissabon (2-2). Doelpunten in uitduels geven dit seizoen niet meer de doorslag bij een gelijke stand. Ajax en Benfica spelen dinsdagavond een verlenging als er na reguliere speeltijd geen winnaar is. Daarna volgt mogelijk een strafschoppenserie.

Trainer Ten Hag geeft om 14.45 een persconferentie in de Johan Cruijff Arena. Mogelijk vertelt hij dan of Edson Álvarez inzetbaar is. De Mexicaan miste vrijdag de uitwedstrijd tegen SC Cambuur omdat hij ziek was. Ten Hag wilde toen niet zeggen of zijn middenvelder positief op corona was getest.