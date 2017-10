Doelman Olsen: We hebben respect voor Oranje, maar zijn niet bang

Zweden is niet bang voor het WK-kwalificatieduel met Oranje van komende dinsdag. Volgens de Zweedse doelman Robin Olsen is de ploeg van bondscoach Janne Andersson vooral bezig met het duel met Luxemburg dat morgen op het programma staat.

,,Ik denk niet dat iemand hier bang is voor een ander team. We hebben respect, maar geen angst,’’ aldus Olsen na een training in Stockholm. ,,We hebben eerder tegen Oranje gespeeld. Het is een goed team met veel topspelers die nog niet hebben laten zien wat ze kunnen. Maar ze hebben nog altijd individuele kwaliteiten die andere teams niet hebben.’’

Zweden, de huidige nummer twee in groep A, aast vooral op een goed resultaat morgen in eigen huis tegen Luxemburg. ,,Ik weet dat we tegen Nederland spelen, maar daar denk ik niet veel over na. Eerst wacht morgen Luxemburg. Dat is voor ons een zeer belangrijke wedstrijd als het om de uitslag gaat'', refereerde hij aan het doelsaldo dat mogelijk een beslissende rol gaat spelen in de strijd om de tweede plaats met Nederland.

De 27-jarige doelman van FC Kopenhagen wil graag zijn geluk graag in de Premier League wil gaan beproeven, het WK kan daarvoor een opstap zijn. ,,Mijn toekomst komt later wel. Eerst maar eens het WK in Rusland halen. Die ervaring wil ik volgend jaar zomer absoluut meemaken.''