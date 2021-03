Doelman Koselev tekent dag na invalbeurt voor Velthuizen contract in Japan

Interview Simon Kistemaker: ‘Ik had na Thea’s dood helemaal geen zin meer om te leven’

27 februari Nadat zijn vrouw Thea afgelopen zomer was overleden, verloor Simon Kistemaker (80) de zin in het leven. De kleurrijke oud-trainer krabbelt stilaan weer op, geholpen door zijn trouwe voetbalvrienden. ,,Erik ten Hag wilde een televisie voor me kopen, voor in het ziekenhuis. Kon ik tenminste voetbal kijken.’’