‘Doei, doei’, klinkt het weer in de Kuip

Door Mikos Gouka



Hilariteit in de perskamer van Feyenoord. Peter Houtman draagt een glimmende headset, zo eentje die medewerkers van een fastfoodketen ook dragen als je bij het halen van een hamburger een keer voor de McDrive kiest. De 60-jarige voormalige spits schiet zelf ook in de lach.



,,Even weggeweest, meteen iets nieuws gekregen’’, grinnikt de stadionspeaker van Feyenoord, een functie die hij al twintig jaar uitoefent bij de club waar hij als speler zo lang in de punt van de aanval stond. De achtvoudig international (zeven treffers) haakte eind januari af na een hartinfarct, maar tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ klonk zondag het vertrouwde stemgeluid van Houtman weer in de Kuip.



,,Nooit gerookt, nooit gedronken en altijd gesport’’, zucht Houtman, die ook voor FC Groningen, Sparta, Excelsior, FC Den Haag, Sporting Lissabon en Club Brugge speelde. ,,Je ziet het: er zijn geen garanties.’’



Met twee roze koeken in zijn hand wandelt Houtman breeduit lachend door de Kuip. Voetbalhumor is nooit ver weg. ‘Peet, doe dat nou niet met die koeken’ en ‘Peet, denk verdorie om je gezondheid’. De stadionspeaker knikt vriendelijk, zoals de dagen dat hij chagrijnig is of kribbig reageert toch al op één hand te tellen zijn.



Eind januari was Houtman op bezoek bij zijn zoon, toen hij na het eten nog even naar buiten liep om iets uit zijn auto te pakken. ,,Ik kreeg opeens verschrikkelijke pijn op mijn borst’’, kijkt Houtman terug. ,,Het zweet brak me uit.’’



Om de warmte kwijt te raken lag Houtman languit op de tegels in de tuin van zijn zoon. Terwijl het rond het vriespunt was. Foute boel, concludeerde de familie. De ambulance werd gebeld, Houtman verdween naar het Maasstad Ziekenhuis. ,,Daar bleek het een hartinfarct te zijn’’, zegt Houtman. ,,Ik dacht zelf nog dat het aan mijn maag lag, want ik ben maagpatiënt. Maar het was mijn hart. Ja, dan schrik je, hoor.’’