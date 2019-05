Doan maakt duizendste eredivisiegoal van dit seizoen, meeste aantal goals sinds 1998

nabeschouwing NAC wordt uit zijn lijden verlost en degradeert naar de eerste divisie

16:59 De martelgang van het lijdende NAC is dan eindelijk ten einde. Het uitgemergelde en verzwakte elftal dat wekenlang met kunstmatige beademing in leven is gehouden, heeft zondagmiddag het laatste restje eredivisiezuurstof uitgeblazen. Woensdag tegen PEC Zwolle vindt in het Rat Verlegh Stadion de avondwake plaats.