Dit zijn de tegenstanders van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse in de achtste finales Conference League

Met FC Kopenhagen treft ook PSV een lijstaanvoerder. FC Kopenhagen staat momenteel eerste in de Deense competitie. De Denen, waar onder anderen Kevin Diks en Nicolai Jørgensen spelen, werden voor de winter eerste in hun Conference League-groep met PAOK Saloniki, Slovan Bratislava en Lincoln Red Imps.



Prachtig affiche

Voor Vitesse gaat het prachtige Europese seizoen op net zo'n prachtige wijze verder. Na duels met Stade Rennais en Tottenham Hotspur (en NS Mura en Rapid Wien) wacht een volgend fraai affiche tegen het AS Roma van José Mourinho en Rick Karsdorp. AS Roma staat momenteel achtste in de Serie A.



AZ wacht een duel met het verrassende Bodø/Glimt uit het noorden van Noorwegen. Die ploeg werd tweede in de groepsfase van de Conference League, maar won in eigen huis wel met 6-1 van AS Roma. In de tussenronde waren de Noren veel te sterk voor Celtic (3-1 en 2-0), nota bene de club die AZ dit seizoen uit de Europa League hield.