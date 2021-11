Dit zijn de speeldagen voor de tweede ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi

De hoofdmoot van het programma wordt op woensdag 15 december afgewerkt. FC Twente en Feyenoord trappen de lange bekeravond in Enschede om 18.45 uur af en daarna komen onder meer ook Ajax (thuis tegen Barendrecht), PSV (thuis tegen Fortuna Sittard), AZ (thuis tegen Heracles Almelo) en Vitesse (thuis tegen Sparta Rotterdam) in actie. De wedstrijden van Ajax, AZ en Vitesse zullen niet live worden uitgezonden op ESPN.

Door dit doordeweekse bekerprogramma zijn drie competitiewedstrijden verplaatst. In de Eredivisie is het duel tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht verschoven van 17 naar 18 december. In de Keuken Kampioen Divisie is de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior ook verplaatst van 17 naar 18 december. Ook het duel tussen FC Eindhoven en Roda JC gaat vrijdag 17 december niet door. Een nieuwe datum is nog niet bekend.