Dit zijn de resterende programma's van de degradatiekandidaten

Nummer twaalf FC Emmen moet in negen duels nog een paar punten sprokkelen om zich van het tweede eredivisiejaar in de historie te verzekeren. De thuis bijna onverslaanbare ploeg uit Drenthe ontvangt morgen VVV en speelt ook nog tegen degradatieconcurrenten ADO, RKC en PEC. Dick Lukkien en zijn mannen ontvangen in de laatste speelronde AZ, dat momenteel de ranglijst aanvoert met Ajax.

• FC Emmen - VVV-Venlo

• PSV - FC Emmen

• FC Emmen - FC Utrecht

• ADO Den Haag - FC Emmen

• FC Emmen - Ajax

• SC Heerenveen - FC Emmen

• FC Emmen - RKC Waalwijk

• PEC Zwolle - FC Emmen

• FC Emmen - AZ

Volledig scherm FC Emmen verloor afgelopen weekend van Sparta, dat 33 punten heeft verzameld. © BSR Agency

VVV

Onder Hans de Koning zijn de Venlonaren met een knappe opmars bezig. VVV is in 2020 met drie zeges en drie remises zelfs nog ongeslagen in dit kalenderjaar. Met een overwinning op Emmen kan de nummer dertien een reuzenstap zetten richting handhaving. Verder krijgt de ploeg nog onder meer ADO Den Haag op bezoek.

• FC Emmen - VVV

• VVV - AZ

• PEC Zwolle - VVV

• VVV - Willem II

• Feyenoord - VVV

• FC Twente - VVV

• VVV - ADO Den Haag

• Ajax - VVV

• VVV - Sparta

Volledig scherm Bekijk hier de stand in de onderste regionen. © AD

FC Twente

Ook FC Twente moet nog alle zeilen bijzetten om ook volgend jaar op het hoogste niveau te spelen. De promovendus is slechts twee punten verwijderd van de zestiende plek, die een club veroordeelt tot het spelen van nacompetitie. Drie degradatiekandidaten komen nog op bezoek in de Grolsch Veste: ADO Den Haag, Fortuna en VVV reizen in de laatste weken nog af richting Enschede.

• Vitesse - FC Twente

• Ajax- FC Twente

• FC Twente - ADO Den Haag

• FC Twente - Fortuna Sittard

• PEC Zwolle - FC Twente

• FC Twente - VVV

• Heracles - FC Twente

• FC Twente - Feyenoord

• Willem II - FC Twente

Enquete Poll Welke ploeg eindigt op de zestiende plaats? FC Emmen

VVV

FC Twente

PEC Zwolle

Fortuna Sittard

ADO Den Haag

Welke ploeg eindigt op de zestiende plaats? FC Emmen (3%)

VVV (6%)

FC Twente (23%)

PEC Zwolle (14%)

Fortuna Sittard (29%)

ADO Den Haag (19%)

RKC (6%)

PEC Zwolle

In de laatste negen speelronden speelt de ploeg van John Stegeman achtmaal tegen een ploeg uit het rechterrijtje. Voldoende mogelijkheden dus voor de Zwollenaren om minimaal drie ploegen onder zich te houden. Vijf van die acht wedstrijden speelt het in het eigen MAC3PARK Stadion. PEC gaat ook nog op bezoek bij koploper Ajax.

• Fortuna - PEC Zwolle

• PEC Zwolle - Heracles

• PEC Zwolle - VVV

• Ajax - PEC Zwolle

• PEC Zwolle - FC Twente

• Sparta - PEC Zwolle

• PEC Zwolle - SC Heerenveen

• PEC Zwolle - FC Emmen

• ADO Den Haag - PEC Zwolle

Enquete Poll Welke ploeg eindigt op de zeventiende plaats? FC Emmen

VVV

FC Twente

PEC Zwolle

Fortuna Sittard

ADO Den Haag

Welke ploeg eindigt op de zeventiende plaats? FC Emmen (2%)

VVV (0%)

FC Twente (6%)

PEC Zwolle (5%)

Fortuna Sittard (14%)

ADO Den Haag (65%)

RKC (8%)

Fortuna Sittard

Voor nummer zestien Fortuna is het zaak om nog minimaal een plaats te stijgen, anders speelt het play-offs tegen een ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers staan in puntenaantal op gelijke hoogte met PEC (beide 25), maar de Zwollenaren hebben een beter doelsaldo. De twee ploegen vechten vanavond in een onderling duel aan wie de nummer zestien wordt.

• Fortuna Sittard - PEC Zwolle

• ADO Den Haag - Fortuna Sittard

• Fortuna Sittard - PSV

• FC Twente - Fortuna Sittard

• Fortuna Sittard - FC Utrecht

• FC Groningen - Fortuna Sittard

• Fortuna Sittard - AZ

• RKC - Fortuna Sittard

• Fortuna Sittard - Ajax

Enquete Poll Welke ploeg eindigt laatste? FC Emmen

VVV

FC Twente

PEC Zwolle

Fortuna Sittard

ADO Den Haag

Welke ploeg eindigt laatste? FC Emmen (0%)

VVV (1%)

FC Twente (2%)

PEC Zwolle (0%)

Fortuna Sittard (2%)

ADO Den Haag (8%)

RKC (86%)

ADO Den Haag

Ook onder Alan Pardew lukt het ADO nog niet om afscheid te nemen van de onderste regionen. Met zes punten achterstand op Fortuna en PEC moeten de Hagenaars in de laatste fase van het seizoen gaan opstaan. Komend weekend wacht het affiche tegen topploeg AZ, maar ADO treft nog vijf directe concurrenten.

• AZ - ADO Den Haag

• ADO Den Haag - Fortuna Sittard

• FC Twente - ADO Den Haag

• ADO Den Haag - FC Emmen

• Willem II - ADO Den Haag

• ADO Den Haag - Feyenoord

• VVV - ADO Den Haag

• FC Groningen - ADO Den Haag

• ADO Den Haag - PEC Zwolle

Volledig scherm Alan Pardew. © BSR Agency

RKC Waalwijk

De Waalwijkers leken in stilte af te stevenen op een terugkeer naar de eerste divisie, maar afgelopen weekend won de ploeg van Fred Grim knap van FC Utrecht (2-1). Daardoor vond RKC weer enige aansluiting bij de andere ploegen. Hoewel het verschil met ADO nog vier punten bedraagt, liggen er voor de hekkensluiter nog genoeg mogelijkheden. Dit weekend wacht Heracles, de ploeg waarvan RKC eerder dit seizoen met 2-0 won.

• Heracles - RKC

• RKC - FC Groningen

• SC Heerenveen - RKC

• RKC - Feyenoord

• Vitesse - RKC

• RKC - Willem II

• FC Emmen - RKC

• RKC - Fortuna Sittard

• PSV - RKC

