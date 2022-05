Dit was het seizoen 2021-2022: de hattrick is bijna dood, de biergooier is springlevend

met Video ‘Megagrote’ teleurstel­ling in Tilburg na degradatie: ‘Dit gaat door merg en been’

Willem II won vanmiddag met 3-0 van FC Utrecht maar kon daarmee degradatie niet meer voorkomen. De teleurstelling was groot in Tilburg, ook bij trainer Kevin Hofland die was aangesteld om de club te verzekeren van lijfsbehoud. ,,Ik weet het ook even niet.”

15 mei