‘Dit was het beste Feyenoord van deze eeuw’

Oud-internatio­nal Jurrie Koolhof (59) overleden

16:37 Oud-international Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden. De spits kwam vijf keer uit voor het Nederlands elftal en speelde in de jaren 80 voor PSV. Ook kwam hij uit voor Veendam, Vitesse, FC Groningen, Vitesse en De Graafschap. De Duivenaar was al enige tijd ziek.