Dit seizoen geen degradatie uit en promotie naar Jupiler League

Afgescheurde kruisband komt hard aan bij Vejinovic

22:22 Hij had zelf niet gedacht dat het zo erg zou zijn. Maar toen Marko Vejinovic (27) de mededeling kreeg dat zijn voorste kruisband is afgescheurd tijdens de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord, stortte zijn wereld even in. ,,Ik voelde op het veld wel dat het niet goed was. Maar ik speelde nog even door. Daarna liet ik me toch vervangen.”