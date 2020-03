Dit is wat een scheidsrechter in de eredivisie jaarlijks verdient

Teller Nijhuis op €53.000Het fluiten van eredivisiewedstrijden blijkt zeer lucratief, zo blijkt uit de CAO voor scheidsrechters in Nederland. Per wedstrijd als arbiter óf VAR staat een vast bedrag. Dit is wat de scheidsrechters exact verdienen.

Senior of junior

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in de ervaring die scheidsrechters hebben. Zo krijgt een scheidsrechter met veel dienstjaren, een senior-scheidsrechter, meer betaald dan een minder ervaren leidsman (junior-scheidsrechter). De arbiters krijgen maandelijks een vaste vergoeding: zo ontvangt bijvoorbeeld Björn Kuipers 400 euro per maand, terwijl Clay Ruperti 300 euro per maand vangt.

Wedstrijdcategorieën

Scheidsrechters krijgen betaald per wedstrijd. In de eredivisie gelden drie verschillende categorieën: bij de hoogste categorie wedstrijden behoren de topduels en de bekerfinale. Een senior ontvangt 3340 euro voor bijvoorbeeld Feyenoord - Ajax, een junior krijgt 2500 euro. Categorie 3 bestaat uit gemiddelde eredivisiewedstrijden en de halve finale van de beker, in categorie 2 zitten wedstrijden in de onderste regionen en de finale van de play-offs om promotie-degradatie. De categorie en het niveau van de scheidsrechter bepalen de hoogte van de vergoeding.

• Categorie 2-wedstrijden: €2150 (senior) of €1500 (junior)

• Categorie 3-wedstrijden: €2745 (senior) of €2000 (junior)

• Categorie 4-wedstrijden: €3340 (senior) of €2500 (junior)

VAR

Ook voor de functie videoscheidsrechter krijgt de arbiter een vergoeding. Daarbij gaat het om dezelfde categorieën als voor scheidsrechters op het veld. Bovendien wordt bij de VAR onderscheid gemaakt tussen senior en junior. De senior-VAR bij de wedstrijd Ajax - PSV krijgt 1670 euro bijgeschreven, een junior ontvangt 1278 euro. Voor een wedstrijd in de kelder van de eredivisie krijgt een senior-VAR 1075 euro.

• Categorie 2-wedstrijden: €1075 (senior) of €767 (junior)

• Categorie 3-wedstrijden: €1372,50 (senior) of €1023 (junior)

• Categorie 4-wedstrijden: €1670 (senior) of 1278 (junior)

Volledig scherm VAR in de eredivisie. © BSR Agency

Bas Nijhuis

Volledig scherm Nijhuis deelt geel uit tijdens Feyenoord - PSV. © BSR Agency Aan de hand van dit overzicht kunnen we vaststellen hoe veel bijvoorbeeld Bas Nijhuis dit seizoen heeft ontvangen voor het fluiten op de Nederlandse velden. De senior-scheidsrechter floot dit seizoen zestien wedstrijden, waaronder Feyenoord - PSV. Binnen de lijnen ontving Nijhuis tot nu toe 42.135 euro. Bovendien floot Nijhuis de kwartfinale van de beker tussen Vitesse en Ajax (2150 euro) en twee duels in de Keuken Kampioen Divisie (2250 euro).

Bovendien was Nijhuis dit seizoen vijfmaal actief als VAR. Daarvoor kreeg hij in totaal 7160 euro. Dat brengt zijn totale verdiensten op de Nederlandse velden op een bedrag van 53.695 euro. Nijhuis is tevens actief op de internationale velden, bij Europa League-duels. De inkomsten daarvan zijn niet bekend.

Bijeenkomsten

Daarnaast kunnen scheidsrechters nog een bonus pakken door aanwezig te zijn bij verplichte bijeenkomsten, georganiseerd door de KNVB. Junior- en senior-scheidsrechter ontvangen 200 euro per bijeenkomst. Aan het einde van het seizoen ontvangen scheidsrechters een uitkering van 4 procent van het totaal verdiende bedrag.