Dit is waarom vrijwel iedereen bij Ajax enthousiast is over John Heitinga

Ontevreden Ajax-fans vroegen met witte zakdoekjes om vertrek Alfred Schreuder en kregen hun zin

Fans van Ajax hebben maakten donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam hun onvrede over de slechte prestaties al kenbaar door massaal met witte zakdoekjes te zwaaien. Dat gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Volendam (1-1), refererend aan de huidige plaats op de ranglijst van de eredivisie. Ruim twee uur later stond trainer Alfred Schreuder op straat.

27 januari