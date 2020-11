Dit is waarom de oefeninterlands van woensdag tóch de moeite waard zijn

Voordat donderdag de beslissende play-offduels om de laatste vier EK-tickets worden gespeeld en een dag later het Nations League-geweld losbarst, staan er woensdag nog een paar oefeninterlands op het programma. Onhandige ‘moetjes’, volgens velen. Maar (om uiteenlopende redenen) het aanzien soms best waard. Een overzicht van de highlights.

Woensdag 20.45 uur: Nederland - Spanje

Uiteraard zal de focus liggen op Nederland - Spanje, in de Johan Cruijff Arena. Het lijkt voor bondscoach Frank de Boer een uitgelezen mogelijkheid om eens wat frisse (en mogelijk nieuwe) namen aan het werk te zien. Maakt Oranje-herintreder Davy Klaassen ook daadwerkelijk zijn rentree? Hij is een van de meest opvallende namen in de selectie. Bij afwezigheid van keeper Jasper Cillessen zal Tim Krul vermoedelijk onder de lat staan, of zien we Marco Bizot en/of Joël Drommel in actie? Krijgt Feyenoord-captain Steven Berghuis een prominente rol? En krijgen AZ-talenten Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal weer speeltijd?

Maar de interland tegen Spanje is om nóg een reden interessant. Op 7 december staat de loting voor de WK-kwalificatiecyclus op het programma. De (op dat moment) tien beste landen van Europa zullen daar worden ingedeeld als groepshoofd voor de kwalificatie. En dat is weer van belang omdat alleen de beste landen uit de tien poules zich direct plaatsen voor het WK 2022. De ranglijst (waarop Oranje nu nipt tiende van Europa is) wordt op basis van de komende drie interlands definitief bepaald, dus goede resultaten zijn voor Nederland cruciaal. Ook tegen Spanje.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

20.45 uur: Polen - Oekraïne

Normaliter geen affiche waarvoor de gemiddelde voetballiefhebber eens lekker gaat zitten, maar in dit geval zijn er vanuit Oranje-perspectief twee redenen om dat wél te doen. Nederland strijdt nog om de winst in de Nations League-poule en gaat in dat kader volgende week op bezoek bij Polen. We kunnen dus vast kijken of Robert Lewandowski en co in vorm zijn. En tijdens het EK van komende zomer is Oekraïne in de poule tegenstander van Oranje. Wat dat laatste betreft: ‘we’ spelen op het EK ook tegen Oostenrijk, dat tegen Luxemburg oefent. Voor de échte fijnproever.

20.45 uur: België - Zwitserland

Altijd leuk om onze zuiderburen aan het werk te zien, zeker omdat veel Rode Duivels een verleden in Nederland hebben. Denk aan Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Nacer Chadli en Dries Mertens. En (last but not least) de verrassend opgeroepen Hannes Delcroix, de jonge verdediger die vorig seizoen door Anderlecht nog verhuurd werd aan RKC Waalwijk. Maar in dit geval is het ook aardig om Zwitserland in de gaten de houden. Niet zozeer om te kijken of PSV-keeper Yvon Mvogo in actie komt, maar omdat dat land een belangrijke concurrent van Oranje is, als het gaat om de eerder genoemde plek bij de beste tien landen van Europa. Kortom: hup België!

Volledig scherm © BELGA

20.45 uur: Italië - Estland

Toegegeven, de urgentie om dit duel te volgen is ietsje minder groot. Italië is weliswaar een concurrent van Oranje in de Nations League, maar de ploeg van bondscoach De Boer treft de Zuid-Europeanen deze interlandperiode niet. Toch is het interessant om te kijken hoe La Squadra Azzurra zich voelt, in aanloop naar de beslissende wedstrijden tegen Polen en Bosnië-Herzegovina, de twee landen die ook Oranje nog treft.

20.45 uur: Duitsland - Tsjechië

De Duitse bondscoach Joachim Löw houdt de eredivisie in de gaten, zo blijkt! Vanwege zijn goede prestaties bij PSV is linksback Philipp Max (zoon van voormalig Duits international Martin Max) voor het eerst bij Die Mannschaft gehaald. Hij heeft op linksback wel concurrentie van Robin Gosens, de halve Nederlander met een verleden bij onder meer Heracles Almelo en FC Dordrecht. Het duo treft mogelijk vleugelspits Vaclav Cerny, die door FC Twente momenteel gehuurd wordt van FC Utrecht. Hij zit voor het eerst bij de Tsjechische selectie.

Volledig scherm © BSR Agency

21.10 uur: Frankrijk - Finland

De oefeninterland van Frankrijk tegen Finland is op voorhand niet de meest in het oog springende wedstrijd, ware het niet dat Les Bleus van het vorige oefenduel in eigen stadion een waar doelpuntenfeest maakten. Tegen Oekraïne werd het 7-1, wat betekent dat de ploeg van bondscoach Didier Deschamps best bereid is om zich uit te sloven in een oefeninterland.

20.45 uur: Portugal - Andorra

Altijd als Portugal speelt, is het interessant om te kijken naar de cijfers van Cristiano Ronaldo. In de vorige interlandperiode maakte hij zijn 100ste én 101ste doelpunt voor de nationale ploeg. Dat is nog maar acht minder dan het wereldrecord van Ali Daei, die namens Iran 109 (!) keer doel trof. Oké, het moet gek lopen wil CR7 tegen Andorra al direct die mijlpaal bereiken. Maar toch, (een van) de beste(n) aller tijden tegen de ultieme voetbaldwerg... Wie weet.

Volledig scherm © EPA

19.30 uur: Denemarken - Zweden?

De Scandinavische derby, altijd de moeite waard. Zeker voor fans van PSV, Ajax, SC Heerenveen, Willem II en NEC, die eens kunnen kijken hoe het tegenwoordig is met spelers voor wie zij nog niet zo heel lang geleden in de eredivisie nog stonden te juichen. Met oude bekenden Mathias ‘Zanka’ Jørgensen, Christian Eriksen en Kasper Dolberg neemt Denemarken het thuis op tegen het Zweden van onder anderen Marcus Berg, Kristoffer Nordfeldt, Alexander Isak en Jordan Larsson.

Overigens is de Deense ploeg getroffen door een corona-uitbraak. Bondscoach Kasper Hjulmand, zijn assistent Morten Wieghorst en negen spelers zijn in preventieve quarantaine geplaatst, zo maakte de Deense voetbalbond DBU dinsdag bekend. Hjulmand raakte eerder al zeven spelers kwijt die in Engeland en Schotland voetballen, onder hen doelman Kasper Schmeichel. Wegens nieuwe reisrestricties in het Verenigd Koninkrijk zouden die internationals niet kunnen terugkeren uit hun vaderland.

18.00 uur: Noorwegen - Israël

Het treffen tussen Noorwegen en Israël wordt onder meer een confrontatie tussen twee spitsen die het bekijken meer dan waard zijn. Borussia Dortmund-fenomeen Erling Braut Haaland (die een duo vormt met Alexander Sørloth, die een verleden heeft bij FC Groningen) zal gaan spelen bij de thuisploeg, terwijl de kans groot is dat Eran Zahavi (PSV) in actie komt bij de bezoekers. Wie toont zich de beste in deze bijzondere spitsenstrijd?

15.45 uur: Griekenland - Cyprus

Voor wie niet tot ‘s avonds kan wachten: in de middag wordt er óók al gespeeld. Het Griekenland van bondscoach John van ‘t Schip speelt dan namelijk tegen Cyprus. In dat duel kan Giorgos Giakoumakis (de bij VVV-Venlo doorgebroken spits) zijn debuut maken: hij is voor het eerst opgeroepen. En ook Pantelis Hatzidiakos (AZ), Lazaros Rota (Fortuna Sittard) en Vangelis Pavlidis (Willem II) maken deel uit van de selectie met een bijzonder eredivisie-tintje.