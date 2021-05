Dit is PSV-prooi André Ramalho: ‘Maak je borst maar nat’

Wie haalt PSV in huis met de Braziliaan André Ramalho Silva? De Eindhovense voetbaltrainer Ricardo Moniz haalde hem als ventje van 18 naar Europa, in zijn tijd als hoofd opleidingen van Red Bull Salzburg. ,,Dit is een transfer die Roger Schmidt zeker kan helpen bij PSV.”

De kans dat André Ramalho Silva (29) volgend seizoen bij PSV voetbalt, is levensgroot. PSV maakt al geruime tijd werk van het aantrekken van de Zuid-Amerikaan, een gelouterde man in het centrum van de defensie bij Red Bull Salzburg.

Quote Hij kan het wedstrijd­plan van Schmidt lezen en schrijven Ricardo Moniz Ramalho wil graag naar PSV en Schmidt en de clubs lijken er ook wel uit te kunnen komen, gezien het feit dat het contract van de routinier volgend jaar afloopt.



Dat hij nu in de laatste linie speelt, had Ricardo Moniz tien jaar geleden niet zien aankomen. ,,Destijds heb ik hem vanuit Brazilië naar Salzburg gehaald, waar ik toen hoofd opleidingen was”, zegt de 56-jarige Eindhovenaar, die komend seizoen aan een nieuwe klus verwacht te beginnen. ,,André was toen nog een centrale middenvelder en werd als een echte nummer zes gezien, maar is later onder mijn opvolger Roger Schmidt verdediger geworden.”

Moniz vindt het volkomen logisch dat Ramalho op de radar van PSV is verschenen. ,,Verkijk je op de eerste plaats niet op het niveau in Oostenrijk”, zegt de ervaren coach, die in Salzburg twee jaar zijn brood verdiende en ook hoofdtrainer was. ,,Ik geloof dat ze bij AZ, PSV en Feyenoord wel weten wat LASK Linz en Wolfsberger kunnen”, zo verwijst hij naar recente Europa League-verliezen van de Nederlandse clubs. ,,Maak je borst maar nat.”

Ricardo Moniz in zijn tijd als trainer van Red Bull Salzburg.

,,En ook Sturm Graz, Austria en Rapid Wien, denk daar maar niet te makkelijk over. Nou, Red Bull is nog een treetje hoger en daar heb je ook te maken met een flink verwachtingspatroon. Bij PSV is dat hetzelfde en qua historie is het natuurlijk wel een grotere club. Voor André is het denk ik een prachtige stap, die past bij zijn leeftijd en capaciteiten.”

Wat is hij voor type verdediger? ,,Hij past perfect in de filosofie van Roger Schmidt en kan heel hoog op het veld spelen. Als de rechtsback weg is, heeft hij bovendien het vermogen om bij balverlies de ruimtes heel goed te bespelen. Hij is niet supersnel, maar wel een intelligente en fysiek sterke kerel. Tactisch en positioneel goed ook. Als Schmidt op dezelfde manier wil pressen zoals hij dat in Salzburg heeft gedaan, moeten verdedigers tegen de middenlijn aan kunnen staan. Dat kunstje beheerst hij.”

Matchplan van Schmidt

Ramalho is volgens Moniz geen uitgesproken leider, maar wel een voorbeeld voor anderen. ,,Vanaf zijn jeugd heeft hij alles voor het voetbal over gehad. Echt alles. Ik heb altijd een zwak voor dat soort spelers, met een soort overlevingsdrang. Hij kan het wedstrijdplan van Schmidt lezen en schrijven, omdat hij geruime tijd met hem heeft samengewerkt. Een centrale man bij PSV moet goed verticaal in kunnen passen bijvoorbeeld en die kwaliteit heeft hij. André zou nu op deze leeftijd top moeten zijn en PSV is een topclub. Het lijkt me een goede match, maar hij zal denk ik nog wat meer vanuit zijn leiderskwaliteiten moeten functioneren.”

Een stukje onconventioneel verdedigen van André Ramalho bij Red Bull Salzburg.

Die moet hij niet alleen aanspreken, maar ook nog enigszins ontwikkelen denkt Moniz. ,,Juist omdat hij wat introvert is van nature. In balbezit vind ik hem betrouwbaar en ik denk dat Schmidt met Pröpper en Van Ginkel ook naar spelers zoekt die de bal niet te vaak aan de tegenstander geven.”

Valkuilen

Zijn er valkuilen voor Ramalho? Moniz denkt even na. ,,Bij PSV ben je meestal ook de favoriet en word je door tegenstanders ook extreem geanalyseerd. Als hij daar rustig onder blijft, en ik denk dat hij dat wel kan, zie ik weinig beren op de weg. Hij is bekend met het systeem, hartstikke fit en voetbal is voor hem een soort do or die. Hij relativeert het niet.”

Moniz hoopt dat Ramalho het redt bij PSV. ,,Hij is een goed mens. Dat wil ik er ook nog over zeggen. Met hem erbij kan Schmidt zijn plannen in het tweede jaar vorm gaan geven. Dat tweede jaar gaat een heel ander jaar dan het eerste worden, dat durf ik wel te voorspellen. Schmidt gaat de volgende versnelling in.”

Ricardo Moniz, hier als coach van FC Eindhoven.