Dit is het weekprogramma van Oranje

'Sommige dingen zijn gewoon niet uit te leggen'

18 maart ,,Zij begonnen met een hogere intensiteit aan de wedstrijd dan wij. Daardoor hadden wij in het begin moeite met Roda. Daarna hebben we ons herpakt. Als het vandaag 3-1 was geworden, was het een normale uitslag geweest. Helaas liep het anders,” zei NAC-aanvoeder Pablo Marí.