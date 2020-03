Dit is het sterrenelftal van... Pierre van Hooijdonk

Robert Enke

,,Ik ga voor alleen maar spelers met wie ik in clubverband heb gespeeld. Robert was mijn ploeggenoot bij Benfica en we speelden ook nog een wedstrijd samen bij Fenerbahçe. Hij was de beste keeper met wie ik heb gespeeld. Hij had de typische Duitse keepersstijl die je nu ook bij bijvoorbeeld Manuel Neuer en Marc-André Ter Stegen ziet. Hij verkoos het blijven staan boven het duiken. Hij was veel beter dan hij zelf dacht.”

Jackie McNamara

,,Bij Celtic heb ik samengespeeld met Jackie McNamara. Toen een jonge jongen die heel aanvallend en enthousiast speelde. Hij had een geweldige voorzet in de benen, dat was voor mij natuurlijk fantastisch als spits. Hij was bovendien een fijne collega. Jackie was een aardige gast.”

Fábio Luciano

,,Rechts in het centrum kies ik voor Fábio Luciano, die Braziliaan met wie ik bij Fenerbahçe zat. Hij was een echte killer, niet normaal. Verwacht geen splijtende passes van hem, hij was bikkelhard. Bovendien was hij bij standaardsituaties dodelijk met het hoofd.”

Mahamadou Diarra

,,Hij kwam als achttienjarig ventje binnen bij Vitesse en knokte zich langzaam in het elftal. Hij was echt een bonk graniet en had ongelofelijk veel dynamiek in zijn spel. Via Vitesse belandde hij bij Olympique Lyon en uiteindelijk speelde hij enkele jaren bij Real Madrid. Dan hoef ik denk ik niet uit te leggen hoe goed deze jongen was.’’

Volledig scherm © PICS UNITED/ERIC VERHOEVEN

Thomas ‘Tosh’ McKinlay

,,Tosh was een Schot met wie ik bij Celtic speelde. Als die gast over de middellijn kwam met zijn sterke linkerbeen, kon hij de bal heerlijk voor de goal slingeren. Als spits wist ik dat ik moest gaan lopen als hij aan de bal was, want die bal ging er hoe dan ook komen. Hij en McNamara als rechtsback hebben mij geweldig ondersteund tijdens mijn periode daar.’’

Paul Bosvelt

,,Als verdedigende middenvelder kies ik voor Paul Bosvelt, mijn oud-ploeggenoot bij Feyenoord. Samen wonnen we de UEFA Cup, dat zijn dingen die ik nooit meer vergeet. Paul was een echte alleskunner. Hij kon eigenlijk alles en je kon hem overal neerzetten. Als hij in de zestien kwam, was hij dodelijk. Ik vond Paul een van de pijlers van het succes in 2002.’’

Maniche

,,Maniche en ik speelden samen bij Benfica. Daarna is hij eigenlijk alleen maar beter geworden, maar ik vond toen al dat je zijn enorme potentie kon herkennen. Een sterke box to box-speler met het juiste gif. Indien nodig deelde hij een tikkie uit. Bovendien kon hij doelpunten maken. Dat is inherent aan mijn elftal, overigens. Ze konden allemaal scoren. Dat vind ik belangrijk.’’

Andreas Thom

,,Ook Andreas verdient een plekje in mijn team. Hij was echt supercreatief, daar houd ik van. Hij had een fantastisch schot en was helemaal niet egoïstisch. Hij legde net zo graag een balletje breed als dat hij zelf scoorde. Voor mij was het heerlijk om met hem te spelen in Schotland.’’

Ton Lokhoff

,,Ton is mijn nummer tien. Wat een speler was dat, zeg. Ik was 24 en hij was 34 toen we bij NAC zaten. Dat klikte eigenlijk al meteen heel goed. Je weet op dat moment dat hij goed is, maar je hebt eigenlijk niet in de gaten hoe goed. Later hoor je bij bijvoorbeeld Feyenoord hoe iedereen over hem dacht. Op zijn 34ste was hij echt een van de beste spelers van de eredivisie, in mijn ogen. Echt een geweldenaar.’’

Volledig scherm Lokhoff en Van Hooijdonk werkten ook samen als coach en speler bij NAC. © Pics United

Paolo Di Canio

,,Hij kwam in 1996 van AC Milan naar Celtic. Hij bracht ons brutaliteit, flair en een bepaalde arrogantie. Dat hadden wij als ploeg nodig. Hij had echt een geweldige kapbeweging. Iedereen viel om, alleen hij bleef staan. Paolo kon een goal maken, maar ook nog eens kansen creëren.’’

Alex de Souza

,,Alex heeft jarenlang bij Fenerbahçe gespeeld en heeft ook veel interlands voor Brazilië achter zijn naam. Ik trof hem in Turkije en het was echt een genot om met hem te spelen. Hij was een beetje hetzelfde type als Lokhoff. Hij had een geweldig overzicht en een prima traptechniek.’’