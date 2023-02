Dit is het aanstaande programma van de titelkandidaten in de eredivisie

Thomas van den Belt na gele kaart: ‘Jongens van Jong Ajax scholden met kanker, nu ben ik geschorst’

Thomas van den Belt kreeg maandagavond in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax zijn vijfde gele kaart van het seizoen en daarmee is de middenvelder van PEC Zwolle geschorst voor de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Jong AZ. De aanleiding voor de gele kaart was opvallend. Ook sprak Van den Belt over zijn misgelopen overstap naar Feyenoord.

7 februari