Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete club

De 30ste speelronde van de eredivisie staat dit weekend op het programma. Zowel bovenin als onderaan is het nog ontzettend spannend en is elk puntje cruciaal. Vandaag trapt FC Twente het weekend af tegen Sparta, waarna zaterdag de twee titelkandidaten in actie komen. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs.

FC Twente - Sparta (Vrijdag 20:00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: De Tukkers kunnen vanwege blessures geen beroep doen op Daan Rots, Wout Brama, Kik Pierie en Luca Everink. Rots stond vorige week tegen NEC nog in de basis, maar viel na een kwartier geblesseerd uit.

Bijzonderheden Sparta: Sparta-trainer Henk Fraser moet flink puzzelen voorafgaand aan het duel van vanavond met FC Twente. De basisspelers Vito van Crooij, Joeri de Kamps en Tom Beugelsdijk ontbreken vanwege schorsingen. De inzetbaarheid van Mica Pinto en Mario Engels is vanwege fysieke klachten onzeker.

Volledig scherm Opstelling FC Twente. © DPG Media

Volledig scherm De opstelling van Sparta. © AD

NEC - Ajax (Zaterdag 16:30 uur)

Bijzonderheden NEC: Wilfried Bony zou in de basis staan bij NEC tegen Ajax, maar de spits viel vrijdag geblesseerd uit op de training. Hij strompelde van het veld en lijkt een serieuze kwetsuur te hebben opgelopen. Bony kan sowieso niet meedoen tegen Ajax. Hij zou de geschorste Ali Akman vervangen. NEC kan ook niet beschikken over de geblesseerde Edgar Barreto. Cas Odenthal is nog een twijfelgeval.

Bijzonderheden Ajax: Onduidelijk is nog over hoeveel verdedigers Ajax in Nijmegen kan beschikken. Mazraoui staakte de bekerfinale voortijdig. In de Kuip ontbraken Rensch en Tagliafico al. Daarnaast kampte Álvarez begin deze week met een handblessure en staat trainer Ten Hag voor de keuze om topscorer Haller weer op te stellen of net als tegen PSV op de bank te zetten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van NEC tegen Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Ajax tegen NEC. © AD

AZ - SC Heerenveen (Zaterdag 18:45 uur)

Bijzonderheden AZ: Bij AZ is alleen de jonge spits Yusuf Barasi afwezig. De Alkmaarders moeten winnen om aansluiting te houden met Twente in de strijd om de vierde plek. Als alles meezit, kan AZ zelfs nog derde worden.

Bijzonderheden SC Heerenveen: Trainer Ole Tobiasen heeft personele problemen in de achterhoede. Rami Kaib en Ibrahim Dresevic zijn beiden geschorst door hun vijfde gele kaart, terwijl onzeker is of Joost van Aken kan spelen. Hierdoor krijgt Syb van Ottele mogelijk een kans zich te bewijzen vanaf het begin. Bochniewicz is vanwege een knieblessure niet inzetbaar.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Heerenveen tegen AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van AZ tegen Heerenveen. © AD

RKC Waalwijk - PEC Zwolle (Zaterdag 20:00 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Jens Odgaard is een twijfelgeval in de selectie. Hij raakte in de wedstrijd tegen PSV geblesseerd aan zijn schouder en het is nog niet duidelijk of hij er tegen PEC weer bij kan zijn.

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC Zwolle heeft buiten de langdurig geblesseerde spelers Saymak, Kersten, Lagsir en Huiberts een fitte selectie. Daar is trainer Dick Schreuder blij mee. ,,Je ziet dat ook wel eens anders bij clubs die in onze positie verkeren.”

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PEC Zwolle tegen RKC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van RKC tegen PEC Zwolle. © AD

Cambuur - PSV (Zaterdag 21:00 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur kan de rest van het seizoen niet meer rekenen op Alex Bangura. De linksback raakte donderdag geblesseerd aan zijn enkel tijdens de training. Zijn afwezigheid zal een aderlating zijn voor de club, Bangura was een revelatie in de eerste seizoenshelft. Eerste doelman Sonny Stevens haakt na de wedstrijd tegen PSV weer aan bij de groep. De spelers die de wedstrijd tegen Vitesse nog moesten missen vanwege een buikgriepvirus zijn weer hersteld. Maxim Gullit mist het duel vanwege een knieblessure en Tom Boere kan vanwege een hamstringblessure niet spelen.

Bijzonderheden PSV: PSV staat in de eredivisie voor de opdracht om minimaal plek twee binnen te slepen en het indien mogelijk Ajax nog lastig te maken. Opnieuw kampt de ploeg met de nodige blessures, waardoor een aantal spelers van Jong PSV (Bakayoko, Vos en Seelt) meegaat naar Leeuwarden. Thomas (knie), Mwene (knie), Obispo (knie), Boscagli (knie), Madueke (spier), Vertessen (lies) zijn er niet bij tegen Cambuur en Vinicius is geschorst.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PSV tegen Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Cambuur tegen PSV. © AD

Willem II - Vitesse (Zondag 12:15 uur)

Bijzonderheden Willem II: In de rust van het thuisduel met Vitesse nemen Willem II en de Tilburgse supporters afscheid van Vangelis Pavlidis. De Griekse spits groeide in tweeënhalf jaar tijd uit tot een publiekslieveling, maar vertrok afgelopen zomer naar AZ. Nu komt het dus tot een officieel uitzwaaimoment. Ringo Meerveld, Thijs Oosting en Miquel Nelom zijn er vanwege blessures niet bij tegen Vitesse.

Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch voert de druk op bij Vitesse. De Duitse coach neemt alleen genoegen met een zege op Willem II. ,,We hebben tegen de clubs onderin de eredivisie al ontzettend veel punten laten liggen”, zegt hij. ,,We móeten resultaat behalen.” Vitesse kampt met een vrachtlading afwezigen: Thomas Buitink (geschorst), Nikolai Baden Frederiksen (enkel), Yann Gboho (lies), Dominik Oroz (dienstplicht Oostenrijk), Maximilian Wittek (schouder), Jeroen Houwen (jukbeenbreuk) en Enrico Hernandez (griep) doen niet mee.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Vitesse tegen Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Willem II tegen Vitesse. © AD

FC Groningen - Heracles Almelo (Zondag 14:30 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen kan tegen Heracles Almelo, de huidige club van nieuwe trainer Frank Wormuth, niet beschikken over de geschorste Neraysho Kasanwirjo. Op het middenveld wordt hij waarschijnlijk vervangen door Melayro Bogarde. Verder neemt FC Groningen afscheid van Sergio Padt. Hij verdedigde jarenlang het doel in Groningen.

Bijzonderheden Heracles Almelo: Doelman Janis Blaswich en middenvelder Orestis Kiomourtzoglou ontbreken ook tegen FC Groningen. Trainer Frank Wormuth hoopt dat de twee nog aan kunnen haken dit seizoen. Hun vervangers zijn doelman Koen Bucker en Lucas Schoofs. Verder is de selectie van Wormuth fit.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Heracles Almelo tegen FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Groningen tegen Heracles Almelo. © AD

Feyenoord - FC Utrecht (Zondag 14:30 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot moet puzzelen voor de positie van aanvallende middenvelder omdat Toornstra en Til er niet bij zijn. De Zweed Patrik Walemark is een optie. ,,Maar we hebben meer opties’', zegt Slot. Philippe Sandler zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De bij Troyes weggehaalde speler kwam na zijn komst naar de Kuip in januari nog niet eenmaal in actie, maar traint nu al weken voluit mee. ,,Hij zit, zeker als je kijkt naar de personele bezetting al snel tegen een invalbeurt aan’', zegt Slot. Doelman Bijlow is nog altijd geblesseerd. Hetzelfde geldt voor Alireza Jahanbakhsh.

Bijzonderheden FC Utrecht: Interim-hoofdtrainer Rick Kruys hoopt snel weer over Henk Veerman te beschikken, de spits die al een hele tijd ontbreekt met een enkelblessure. Aanvankelijk was het plan om hem klaar te stomen voor de play-offs, maar wie weet kan de Volendammer eerder al een rol spelen. ,,Hij ligt voor op schema, dus we hopen dat hij snel weer kan aansluiten”, aldus Kruys. Verder zijn Mark van der Maarel, Mimoun Mahi en Naoki Maeda afwezig en zijn Bart Ramselaar en Hidde ter Avast twijfelgevallen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Utrecht tegen Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen FC Utrecht. © AD

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles (Zondag 16:45 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-coach Sjors Ultee heeft weinig redenen om tegen Go Ahead Eagles veel veranderingen door te voeren in de ploeg die een week geleden Sparta met 3-0 aan de kant zette. Al start de vorige week toekijkende George Cox mogelijk weer in de basis. Dat zou ten koste van Ivo Pinto gaan.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles werkt ontspannen toe naar de verste uitwedstrijd van het seizoen tegen Fortuna Sittard. De degradatiedruk is verdwenen, een lot uit de loterij lonkt. Alleen de fysieke zorgen om de Griekse aanvaller Giannis Botos en verdediger Jay Idzes zijn een kleine streep door de rekening. Het duo kampt met een enkelblessure en staat een paar weken aan de zijlijn. Tegenover hun absentie staat de terugkeer van Martijn Berden na een enkelblessure. Ook Jacob Mulenga maakt na weken met rugklachten zijn rentree in de selectie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagels. © AD