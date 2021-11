Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete club

Na een interlandbreak staat de dertiende speelronde in de eredivisie op het programma. Zaterdag komt van de top 3 alleen PSV in actie, thuis tegen Vitesse. Op zondag ontvangt Feyenoord hekkensluiter PEC Zwolle en Ajax gaat op bezoek bij RKC. Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete eredivisieclub.

PSV - Vitesse (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV zit door een paar nieuwe blessures in een lastige fase en trainer Roger Schmidt moet voor het duel met Vitesse flink puzzelen. De ploeg herstelde zich voor de interlandperiode in de eredivisie en moet nu met een smalle selectie de punten zien binnen te halen, in een leeg Philips Stadion.

Bijzonderheden Vitesse: Trainer Thomas Letsch roemt de fitheid bij Vitesse. Voor het duel met PSV is iedereen beschikbaar. ,,Ik denk dat de opbouw van het seizoen goed is geweest”, stelt Letsch. ,,En we hebben tot dusver ook gewoon geluk gehad. Maar dat we diep in de herfst, met zo’n volle agenda, ruim in het spelersmateriaal zitten, doet me deugd.”

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse tegen PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV tegen Vitesse. © AD

Sparta - FC Twente (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta-trainer Henk Fraser lijkt in de wedstrijd tegen FC Twente te kiezen voor dezelfde formatie als twee weken geleden tegen Willem II (0-3). Dat betekent dat de Griek Giannis Masouras rechtsback staat en dat Dirk Abels doorschuift naar het middenveld. Emanuel Emegha en Lennart Thy moeten tegen de Tukkers voor de doelpunten zorgen.

Bijzonderheden FC Twente: Vaclav Cerny keert voor het eerst sinds 14 januari terug in de wedstrijdselectie van FC Twente. De rechterspits, die vorige week twintig minuten meedeed in het oefenduel met Waasland-Beveren, is hersteld van zijn kruisbandblessure. Verder ontbreken Luca Everink (spierblessure), Kik Pierie (rug) en Jody Lukoki (knie).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Twente bij Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta tegen FC Twente. © AD

AZ - NEC (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden AZ: AZ heeft op dit moment opvallend weinig blessures. Tegen NEC kan trainer Pascal Jansen beschikken over al zijn spelers. Voor AZ pakt de beslissing om voorlopig te spelen zonder publiek uiterst nadelig uit. De club speelde tot nu toe pas vier thuisduels terwijl er de komende periode juist veel wedstrijden in Alkmaar op het programma staan.

Bijzonderheden NEC: NEC heeft een flinke domper moeten incasseren in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ. De Nijmeegse club mist Elayis Tavsan. De aanvaller heeft klachten overgehouden aan het duel met Heerenveen. De aanvaller scoorde vier keer in de laatste vier wedstrijden. NEC kan wel weer beschikken over Mikkel Duelund. De middenvelder is hersteld van een voetblessure.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC tegen AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ tegen NEC. © AD

Heracles Almelo - Fortuna Sittard (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Heracles: Wie neemt de plek in van Rai Vloet, de Heracles-middenvelder die betrokken was bij een dodelijk ongeval en niet inzetbaar is de komende tijd? De kans is groot dat het Ismail Azzaoui wordt, maar er zijn meer spelers die op zijn positie kunnen spelen. Trainer Frank Wormuth wil er nog geen uitspraken over doen. De trainer kan verder niet beschikken over Giacomo Quagliata, die geschorst is tegen Fortuna. Op zijn plek speelt linksback Ruben Roosken, die al eerder inviel voor de Italiaanse verdediger.

Bijzonderheden Fortuna: Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee kan in de wedstrijd tegen Heracles weer een beroep doen op de van blessures herstelde Mickaël Tirpan en Roel Janssen. De terugkeer van de twee gaat vermoedelijk ten koste van Ryan Johansson en Ivo Pinto. De deze week vastgelegde Griek Andreas Samaris is speelgerechtigd tegen de Tukkers en zal op de bank starten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard tegen Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen Fortuna. © AD

Go Ahead - FC Groningen (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Go Ahead: Go Ahead Eagles mag sinds eind september dan wel ongeslagen zijn in de eredivisie, maar er heersen wel personele problemen. Trainer Kees van Wonderen mist aanvoerder Bas Kuipers (knie-operatie) en de Duitse aanvaller Ogechika Heil (hamstring). Deze week viel ook de Spaanse spits Marc Cardona weg met een kuitblessure. Ook Turan Tuzlacik, Frank Ross en Sam Crowther staan nog langdurig aan de kant. Een opsteker: bij GA Eagles zijn de Griek Aventis Aventisian (19, PAOK Saloniki) en de clubloze Curaçao-international Cuco Martina (ex-Feyenoord en FC Twente) op proef. Het duo blijft ook komende week meetrainen in Deventer.

Bijzonderheden FC Groningen: Mike te Wierik is nagenoeg hersteld van zijn blessure en maakt zondag mogelijk deel uit van de wedstrijdselectie. De verdediger kwam niet meer in actie voor FC Groningen sinds zijn rode kaart tegen Vitesse op 22 september. Daar staat tegenover dat Romano Postema niet van de partij is, net als Radinio Balker (onbekende blessure). Topscorer Cyril Ngonge is volgens de club een twijfelgeval.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen bij Go Ahead. © Ad Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles. © AD

Feyenoord - PEC (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot rekent op Justin Bijlow maar de keeper die bij Oranje geblesseerd afhaakte moet dan wel de zaterdagtraining probleemloos kunnen afwerken. Als Bijlow onverhoopt toch niet keept, komt Ofir Marciano in actie. De doelman heeft er net weer twee interlands met Israël op zitten. Denzel Hall raakte geblesseerd op de training en is er enkele weken uit.

Bijzonderheden PEC: Na het opstappen van trainer Art Langeler, afgelopen dinsdag, leken Henry van der Vegt en Leeroy Echteld als hoofdtrainer op de bank te zitten tegen Feyenoord. Maar donderdag kwam PEC al met een vervanger: Dick Schreuder. Omdat hij niet wil wachten tot maandag, staat hij al direct voor de groep. Pelle Clement en Sai van Wermeskerken ontbreken met een blessure.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC bij Feyenoord. © Ad Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD

SC Heerenveen - Willem II (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: Een tegenvaller voor SC Heerenveen. Voor Sven van Beek en Siem de Jong komt het duel tegen Willem II nog te vroeg. De ervaren spelers zijn er mogelijk volgende week wel weer bij. Centraal achterin wordt de plek van Van Beek vermoedelijk ingenomen door Ibrahim Dresevic, die terugkeert van een schorsing. Ook Erwin Mulder (duim) en Pawel Bochniewicz (knie) zijn er niet bij.

Bijzonderheden Willem II: Pol Llonch leek na zijn blessure sneller inzetbaar dan verwacht, maar is toch een serieus twijfelgeval. Als de Spaanse aanvoerder niet fit genoeg is, zal Godfried Roemeratoe op het middenveld zijn entree maken. Robbin Ruiter, Freek Heerkens en Wesley Spieringhs ontbreken vanwege blessureleed.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II bij SC Heerenveen. © Ad Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © AD

RKC - Ajax (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden RKC: Iliass Bel Hassani is weer in genade aangenomen. De middenvelder ontbrak om disciplinaire redenen in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Groningen. Een kwestie van normen en waarden, volgens coach Joseph Oosting. Alexander Büttner is al weken niet helemaal fit en ontbreekt regelmatig op de training. Ahmed Touba en clubtopscorer Michiel Kramer staan met vier gele kaarten op het randje van een schorsing. Richard van der Venne (knie), Joel Pereira (hernia) en David Min (onbekende blessure) ontbreken tegen Ajax.

Bijzonderheden Ajax: Jurriën Timber (overbelasting) en Steven Berghuis (heup) haakten af voor de kwalificatieduels van Oranje, maar de verwachting is dat zij tegen RKC weer beschikbaar zullen zijn. Dat geldt niet voor Mohammed Kudus, die tijdens de interlandperiode geblesseerd raakte bij Ghana. Ook Maarten Stekelenburg (lies) en Sean Klaiber ontbreken in Waalwijk.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Ajax tegen RKC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC tegen Ajax. © AD

SC Cambuur - FC Utrecht (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Verdediger Marco Tol moet de wedstrijd tegen FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan terwijl middenvelder Robert Maulun nog een vraagteken is. De Fransman deed wel mee aan een deel van de training dus de vooruitzichten voor zijn meespelen zijn goed.

Bijzonderheden FC Utecht: Voor FC Utrecht heeft de interlandperiode op medisch gebied goed uitgepakt. Na zijn hersenschudding is Mike van der Hoorn weer terug, als hij geen reactie krijgt op de laatste trainingen. Ook Simon Gustafson keert na blessureleed terug in de selectie. Adam Maher (geschorst), Tommy St. Jago (knie), Chris Mamengi (knie), Sylian Mokono (been) zijn er niet bij in Leeuwarden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht tegen Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur. © Ad

