Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

Speelronde 4Na de interlandperiode is de vierde speelronde in de eredivisie in aantocht. Er wordt dit weekeinde alleen één duel minder gespeeld. Feyenoord - Heracles is in verband met Europese verplichtingen van de Rotterdammers uitgesteld naar woensdag 1 december. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken dit weekeinde? Een overzicht.

FC Twente - FC Utrecht (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden FC Twente: FC Twente mist waarschijnlijk nog een aantal spelers vanwege corona, maar vanwege de AVG wil de club niet bekendmaken achter wel krachten er een vraagteken staan. Julio Pleguezuelo en Virgil Misidjan zitten na een knieblessure voor het eerst dit seizoen bij de selectie. Luka Ilic is geschorst.

Bijzonderheden FC Utrecht: De selectie van FC Utrecht is vrijwel volledig fit. Tommy St. Jago en Cristopher Mamengi hebben met langdurige blessures te kampen, dus hun absentie mag geen verrassing zijn. Sander van der Streek, Mimoun Mahi en Remco Balk hebben deze week volledig kunnen aansluiten bij de groepstraining.

Utrecht kan kortstondig de koppositie pakken als het zaterdag van Twente wint. Het komt dan op tien punten uit vier wedstrijden. Voor trainer René Hake is het een weerzien met zijn oude werkgever. De coach van FC Utrecht werd in 2017 ontslagen door FC Twente.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © AD Volledig scherm FC Twente © AD

PEC Zwolle - Ajax (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden PEC: PEC-trainer Art Langeler begint met aanwinst Daishawn Redan in de basis. De aanvaller, vorige week gehuurd van Hertha BSC, heeft weliswaar nog maar drie keer meegetraind, vanwege zijn verplichtingen bij Jong Oranje. Maar dat is voor Langeler geen om de fitte en sterke Redan op de bank te laten beginnen. Luka Adzic, de andere nieuwkomer, is nog niet speelgerechtigd. Sam Kersten is terug van een schorsing.

Bijzonderheden Ajax: De interlandbreak bezorgt Ajax-coach Erik ten Hag de nodige zorgen. Naast Tagliafico, Martinez en Alvarez, die relatief laat terugkeren uit Zuid- en Midden-Amerika, heeft Davy Klaassen liesklachten overgehouden aan de interlandweek. De middenvelder ontbreekt waarschijnlijk in Zwolle, waar aankoop Mohamed Daramy mogelijk zijn debuut zal maken voor Ajax.

Volledig scherm Opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Opstelling PEC © AD

SC Cambuur - Go Ahead Eagles (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: De nieuwe spits Roberts Uldiriks speelde met zijn land Letland afgelopen week nog interlands en is teruggekeerd met wat pijntjes. Hij deed gisteren daarom niet mee aan de groepstraining en ontbreek tegen Go Ahead. Middenvelder Jamie Jacobs maakte twee goals tegen Twente en start dit seizoen voor het eerst in de basis.

Bijzonderheden Go Ahead: Go Ahead Eagles leeft haast zorgeloos toe naar het promovendiduel met Cambuur. Trainer Kees van Wonderen heeft een nagenoeg complete selectie tot zijn beschikking. Toch voert hij één mutatie door. Giannis Botos verdwijnt na zijn interlandstrips met Jong Griekenland uit de basis. Hij wordt op de linkerflank vrijwel zeker vervangen door Hamburger SV-huurling Ogechika Heil.

Volledig scherm Go Ahead © AD Volledig scherm SC Cambuur © AD

AZ - PSV (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Owen Wijndal keert terug in de basis bij AZ. De elfvoudig international miste de hele voorbereiding en de start van het huidige seizoen. Omdat Teun Koopmeiners naar Atalanta is vertrokken, is Wijndal vanaf nu de aanvoerder. Peter Vindahl is vanaf nu de eerste doelman van AZ. Hij maakte tegen PSV zijn debuut. Vorig seizoen won AZ zowel de uit als de thuiswedstrijd van PSV.

Bijzonderheden PSV: PSV kan in de topper tegen AZ nog niet beschikken over de Braziliaanse spits Carlos Vinícius, omdat zijn werkvergunning gisteren nog niet was afgegeven. Bij de ploeg van Roger Schmidt kwam middenvelder Ibrahim Sangaré niet helemaal fit terug van een interland en de kans is groot dat hij ontbreekt. Officieel was Cody Gakpo nog een twijfelgeval, maar hij trainde mee en lijkt inzetbaar.

Volledig scherm Opstelling PSV. © AD Volledig scherm Opstelling AZ. © AD

NEC - Willem II (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC beleeft een goede seizoensstart met zes punten uit de eerste drie wedstrijden, maar in Nijmegen is ook het besef dat het voetballend allemaal nog een stuk beter moet. Trainer Rogier Meijer wil dat er meer kansen worden gecreëerd. Hij houdt tegen Willem II wel vast aan de gebruikelijke basisopstelling. Nieuweling Pedro Ruiz is er nog niet bij. De Spaanse spits is nog niet wedstrijdfit en heeft nog een paar weken nodig.

Bijzonderheden Willem II: Wesley Spieringhs is enige tijd uit de roulatie omdat hij een meniscus-blessure opliep tijdens de training deze week. Keeper Robbin Ruiter, die op een zijspoor is beland bij Willem II, heeft zich geblesseerd gemeld.

Volledig scherm Willem II © AD Volledig scherm Opstelling NEC. © AD

FC Groningen - SC Heerenveen (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Door het vertrek van Azor Matusiwa is Mo El Hankouri de nieuwe aanvoerder van FC Groningen. Bij zijn afwezigheid draagt Michael de Leeuw de band. Trainer Danny Buijs moet verder beslissen wie na de transfer van Gabriel Gudmundsson linksback wordt. Jeugdspeler Bjorn Meijer lijkt daarop een goede kans te maken.

Bijzonderheden SC Heerenveen: Na het sluiten van de transfermarkt voegden de Friezen Nick Bakker nog toe aan de selectie. De verdediger maakte zijn eerste meters in het betaald voetbal bij de tegenstander van morgen: FC Groningen. Bakker kan dan zijn debuut maken voor SC Heerenveen, net als Nicolas Madsen en Anthony Musaba.

Volledig scherm SC Heerenveen © AD Volledig scherm FC Groningen © AD

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta kan morgen tegen Fortuna Sittard voor het eerst beschikken over de nieuwe Griek Giannis Masouras. Ook Mo Osman, die gisteren een contract tekende tot het einde van dit seizoen, maakt zijn debuut in de selectie van Henk Fraser. Beiden beginnen waarschijnlijk op de reservebank. Aangezien Mica Pinto vrij is gesproken na zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles en Adil Auassar hersteld is van blessureleed kent de Rotterdamse club geen afwezigen.

Bijzonderheden Fortuna: De weer volledig fitte Ben Rienstra start morgenmiddag vermoedelijk in de basis bij Fortuna Sittard. Dit gaat waarschijnlijk ten koste van Deroy Duarte, die in dat geval vanaf de bank start tegen zijn oude club Sparta. Mickaël Tirpan begint na zijn terugkeer in Zuid-Limburg direct weer in de basis in de ploeg van Sjors Ultee.

Volledig scherm Fortuna © AD Volledig scherm Sparta © AD

RKC Waalwijk - Vitesse (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Voor RKC-trainer Oosting is het een weerzien met de club waar hij zeven jaar onder contract stond. De oefenmeester is de competitie goed gestart met de Waalwijkers en zal vermoedelijk geen wijzigingen aanbrengen in zijn basiself ten opzichte van het duel met Fortuna Sittard (2-2).

Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch dreigt Riechedly Bazoer te passeren bij Vitesse. De Duitse coach acht de spelverdeler niet volledig fit. Voor de klus tegen RKC Waalwijk keert Danilho Doekhi wel terug. Jacob Rasmussen zit na een rugblessure weer op de bank.

Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm RKC © AD