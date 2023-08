Dit is de man die Ajax weer moet transformeren tot beste club van Nederland: ‘Nieuwe fase breekt aan voor mij’

Feyenoord haalt Japanse aanvaller Ayase Ueda voor recordbe­drag naar Rotterdam

Feyenoord heeft zich versterkt met Ayase Ueda. De Japanse aanvaller komt over van Cercle Brugge en moet in Rotterdam de vervanger worden van Danilo, die in Schotland bij Rangers gaat spelen. De landskampioen betaalt ruim 8 miljoen euro voor Ueda, die daarmee de duurste aankoop wordt in de geschiedenis van de club.