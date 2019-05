‘Dit is de eerste, hopelijk volgen er nog meer’

Van Hanegem wordt geen trainer bij FC Den Bosch: ‘Maar ze kunnen bellen voor advies’

9:05 Na ruim anderhalve week van hoop vanuit Den Bosch is er nu duidelijkheid rond Willem van Hanegem. Hij zal geen trainer worden van de club in de play-offs om promotie naar de eredivisie. ,,Ze mogen bellen voor advies, maar ik word geen trainer,” schrijft de 75-jarige Van Hanegem vandaag in zijn column in AD Sportwereld.