Dit is de definitieve Oranje-selectie van Louis van Gaal: Dumfries en Bergwijn alsnog opgeroepen

Promotie­spe­ci­a­list Antonia rondgeleid in het Rat Verlegh Stadion

26 augustus Als er geen kink in de kabel komt, wordt Jarchinio Antonia vrijwel zeker de volgende versterking van NAC. Speler en club hebben volgens betrokkenen in grote lijnen een akkoord bereikt over een samenwerking voor de duur van twee jaar.