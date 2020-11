Dit is de balans van Oranje na roerig interlandjaar

Wedstrijden

Het Nederlands Elftal won in 2020 drie van de acht interlands, speelde er drie gelijk en verloor er twee. Oranje heeft hierdoor een negatief record te pakken. Het winstpercentage van 38 procent is het laagste voor Oranje over een kalenderjaar in de 21ste eeuw. Het laatste jaar waarin procentueel minder vaak gewonnen werd was 1999. In dit rampjaar won het Nederlands elftal geen één van zijn negen interlands.