‘Dit gaan we nooit meer vergeten’

Matchwin­ner De Ligt: ‘Ongeloof­lijk, dit is bizar’

23:29 Toen Ajax 22 jaar geleden voor het laatst de halve eindstrijd van de Champions League bereikte, was Matthijs de Ligt niet eens geboren. Vanavond speelde hij een hoofdrol in de 1-2 overwinning op Juventus. ,,Het is bizar. Dat beseffen wij ook", zei hij na afloop.