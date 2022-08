Dit fortuin staat voor PSV op het spel in de play-offs van de Champions League tegen Rangers FC

PSV krijgt ondanks klapper tegen Ajax ook spiegel voor: nodige pijnpunten aan het licht

PSV heeft de eerste prijs van het seizoen beet dankzij een schitterende zege op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal: 3-5. De ploeg hoopt dat het de opmaat is naar een goede prestatie in Monaco. In het dwergstaatje willen de Eindhovenaren morgenavond de Champions League-droom voor dit seizoen in leven houden.

1 augustus