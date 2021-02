Dit Feyenoord leek in niets op de ploeg die schutterde bij FC Twente

Podcast | ‘Bij Feyenoord raakt het ballonne­tje simpelweg een keer leeg’

11:07 Ajax, PSV en AZ wonnen afgelopen weekeinde hun duels, terwijl Feyenoord punten liet liggen bij FC Twente. Maar er gebeurde wel meer in Rotterdam: een uitschakeling in de beker, een loonoffer voor de spelers. Ondertussen husselde PSV-trainer Roger Schmidt weer eens met zijn opstelling voor het duel met Vitesse. En Ajax... Dat kende eigenlijk een zorgeloos weekend. Johan Inan, Maarten Wijffels en Mikos Gouka spreken met presentator Etienne Verhoeff over de voorbije voetbalweek in Nederland.