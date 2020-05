Discussie over salariskorting in profvoetbal: ‘Gezamenlijk oplossingen realiseren’

Niets bindend

In Engeland heeft een aantal clubs met spelers de afspraak dat het ingehouden salaris in de toekomst weer wordt teruggegeven, zogenaamde “deferrals”, zo stelt Kanhai. ,,Als er transferwinsten worden geboekt of als het publiek terug mag keren en er weer voldoende inkomsten zijn”, geeft hij aan. ,,In Nederland zijn er helaas enkele clubs die zich niet correct gedragen naar de speler toe. Ze dreigen met sancties. Maar het is een onjuiste strategie van clubs om te dwingen, men moet gaan beseffen dat we samen uit de crisis moeten gaan komen en dus gezamenlijk oplossingen moeten vinden. In dit geval dus spelers en clubs samen. Je dient een gezamenlijk doel. Ervoor zorgen dat de club gezond blijft en dat er geen onnodige banen verloren gaan.”

Hervormingen

Kanhai denkt dat hervormingen nodig zijn in de voetballerij en ziet inmiddels hoopvolle bewegingen. ,,Donderdag was een historische dag, waarbij nagenoeg alle partijen uit het betaald voetbal bij elkaar kwamen om te praten over oplossingen. Het werd na de vingerwijzingen vanuit de politiek nu echt tijd om samen een plan te maken en vooruit te bewegen, logischerwijs aangevoerd door de KNVB. We zitten in een enorm grote crisis. Op alle fronten. Waarom heeft de Bundesliga de zaken wel sneller op orde met de politiek aldaar? Om meerdere redenen en niet alleen financiële of medische. Ook omdat er daar een collectief plan is en clubs in nood over hun schaduw heen kunnen springen en de bereidheid tonen om samen te willen werken. Vanaf het begin van de crisis. Bayern München en Borussia Dortmund laten blijken dat een sterke competitie voor hen belangrijk is. In Nederland kijken clubs toch meer naar zichzelf, maar ook Ajax en PSV hebben er last van als er straks clubs omvallen. Ze hebben er belang bij dat het niveau hoog blijft. Dus samenwerken is het devies.”