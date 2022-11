Dirk Kuyt reageert op ontslag bij ADO: ‘Hoop dat de club in de toekomst de juiste keuzes zal maken’

Molenaar over klappen opvangen in karig NAC-sei­zoen, fundament leggen voor gele storm en bier drinken in Leeds

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco en Joost Blaauwhof - deze keer zonder Dennis Kas - het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering blijft de nederlaag tegen PEC Zwolle (0-2) even links liggen. NAC-trainer Robert Molenaar is te gast.

22 november