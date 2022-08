Dirk Kuyt en ADO Den Haag beginnen dramatisch in Almelo: ‘Had vooraf een heel ander gevoel’

De eindstand in Almelo stond na 44 minuten al op het scorebord. Marko Vejinovic maakte al in de vierde minuut met een prachtige vrije trap de openingsgoal voor Heracles, dat na zeventien jaar in de eredivisie terug is op het tweede niveau van Nederland. Via twee goals van de ervaren aanvaller Samuel Armenteros, in minuten 22 en 34, liep Heracles zelfs snel uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Bij beide doelpunten van de 32-jarige Zweed met Cubaanse roots lag het helemaal open achterin bij ADO.



Nikolai Laursen maakte er kort voor rust ook nog 4-0 van voor het team van trainer John Lammers, die Heracles terug naar de eredivisie moet zien te loodsen na de onverwachtse degradatie van vorig seizoen na een dramatische eindreeks van het seizoen. In de 62ste minuut had Armenteros ook nog zijn derde treffer van de avond kunnen maken, maar ADO-doelman Hugo Wentges stopte zijn strafschop. ,,We kunnen niet blijven hangen in de teleurstelling van vorig seizoen. We hebben nu een nieuw doel en daar zijn we vandaag mee begonnen. Je hebt geen keuze. Het is ontzettend zonde en onnodig dat we zijn gedegradeerd, maar samen met de fans moeten we er nu een mooi seizoen van maken", zei Armenteros na afloop bij ESPN.

ADO Den Haag mag zich volgende week zondag voor eigen publiek revancheren, als FC Den Bosch op bezoek komt in het Bingoal Stadion in Den Haag. Die wedstrijd zal gespeeld worden in een leeg stadion, na de enorme ongereldheden in en rond het stadion tijdens ADO Den Haag - Excelsior (4-4, 7-8 na penalty's) op 29 mei. Heracles Almelo hervat de competitie over tien dagen met de uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht.

,,Dit is heel teleurstellend. Ten eerste voor de 500 meegereisde supporters uit Den Haag, maar ook voor de spelers die de afgelopen weken hard hebben getraind om klaar te zijn voor de competitie. Heracles kwam al na vijf minuten op voorsprong gekomen en we zijn hun goede start niet meer te boven gekomen. Ik denk dat de 3-0 buitenspel was. Dat zit dan ook niet mee, maar daar ligt het niet aan hoor", zei Dirk Kuyt. ,,Over het algemeen was het allemaal niet goed. De spelers hadden niet de vorm die ze in de voorbereiding hadden. Ik had een heel ander gevoel voor de wedstrijd. Ik vind het rot voor die jongens, maar ik heb veel vertrouwen in deze groep en we gaan onze ambities niet in de koelkast zetten", zei Kuyt, die voor de wedstrijd duidelijk maakte dat ADO voor het kampioenschap wil spelen in de KKD.

Willem II - Jong PSV 1-1

Willem II, dat net als Heracles degradeerde, begon het seizoen met een 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV. Mathijs Tielemans maakte in de 57ste minuut de openingstreffer in Tilburg namens de ploeg van trainer Adil Ramzi, die bij de beloftenploeg van PSV het stokje overnam van de doorgeschoven Ruud van Nistelrooij. Lang duurde de voorsprong voor Jong PSV niet, want Max Svensson maakte in de 62ste minuut de 1-1 namens Willem II. De ploeg van Kevin Hofland ging in het laatste halfuur, gesteund door het fanatieke publiek op de King Side, op jacht naar de winnende goal, maar die viel niet.

PEC Zwolle, de derde club die afgelopen seizoen degradeerde uit de eredivisie, begint zondag om 12.15 uur aan het nieuwe seizoen met de thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

VVV-Venlo - Almere City 3-0

Rick Kruys beleefde een mooi debuut als trainer van VVV-Venlo. Zijn ploeg won in Covebo Stadion - De Koel met 3-0 van Almere City, waar Alex Pastoor de trainer is. Kees de Boer opende al na zeven minuten de score, waarna Sven Braken in de 32ste minuut de voorsprong verdubbelde. Door een wat ongelukkige eigen goal van Damian van Bruggen werd het in de 70ste minuut ook nog 3-0 voor VVV, dat volgende week de lastige uitwedstrijd bij De Graafschap op het programma heeft staan.

FC Eindhoven, dat in mei play-offs om promotie speelde, won het Brabantse onderonsje bij FC Den Bosch met 1-3. De van Feyenoord gehuurde spits Naoufal Bannis scoorde in minuut 8 en 33 voor het team van Rob Penders, met tussendoor ook nog de 0-2 van Collin Seedorf. In de 52ste minuut deed Anass Ahannach nog iets terug namens FC Den Bosch, maar verder dan dat kwam het team van Jack de Gier niet voor eigen publiek.

FC Dordrecht - Roda JC 0-2

Roda JC begon het seizoen ook met een prima uitoverwinning: 0-2 bij FC Dordrecht. Jurgen Streppel zag Bryan Limbombe en Guus Joppen in de eerste helft scoren aan de Krommedijk in Dordrecht.

NAC - Helmond Sport 1-0

NAC Breda overtuigde zeker niet bij de start voor eigen publiek, maar won wel met 1-0 van het ambitieuze Helmond Sport, waar Tom Beugelsdijk nog niet van de partij was door zijn schorsing wegens gokken. Odysseus Velanas maakte in de 53ste minuut de winnende goal voor NAC, waar aanvaller Kaj de Rooij in de 83ste minuut een rode kaart kreeg.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-0

TOP Oss zal met een goed gevoel terugblikken op de start van het nieuwe seizoen. De van PSV overgekomen trainer Kristof Aelbrecht zag Jearl Margaritha al na elf minuten scoren, waarna Justin Mathieu in de 34ste en 84ste minuut nog scoorde uit een strafschop voor de thuisploeg.

