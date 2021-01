Dillen, Machlas, Kezman en Suárez: Giakoumakis heeft ze allemaal in het vizier

Meeste eredivisiegoals voor VVV

Een record dat Giakoumakis bizar genoeg al bijna niet meer lijkt te kunnen missen. Met twintig competitietreffers kan hij recordhouder Hans Sleven nú al ruiken. De teller van Sleven stokte in het seizoen 1958-59 op 24 goals. Met zijn huidige gemiddelde komt Giakoumakis doorberekend op 35,8 treffers. Ook Cor de Meulemeester (18 en 22 goals) zal waarschijnlijk zijn meerdere moeten erkennen in de Griekse topspits, die deze zomer overkwam van AEK Athene.

Seizoensrecord deze eeuw

Dirk Kuyt, Klaas-Jan Huntelaar, Memphis Depay... Zomaar wat topspelers die erop los scoorden in de eredivisie, maar niet kunnen tippen aan de waanzinnige productie van Giakoumakis. Zoals hierboven is benoemd, eindigt de Griek het seizoen in dit tempo met 35 goals. Daarmee kroont hij zich tot gedeeld recordhouder in de 21ste eeuw, samen met Mateja Kezman (2002-03) en Luis Suárez (2009-10).

Hattrick-hero van het rechterrijtje

Volledig scherm Giakoumakis. © ANP Nee, veel hattricks maken in een seizoen is voor een spits in de bovenste regionen geen uitzondering. Zo deden Alfonso Alves (SC Heerenveen) en Luis Suárez (Ajax) het respectievelijk vijf en vier keer in een jaargang. Coen Dillen (PSV, 1957-1958), Leo Canjels (NAC, 1958-59) en Björn Vleminckx (2009-10) zijn de enige spitsen van een club uit het rechterrijtje met vier hattricks in een jaargang. Hattrick-hero Giakoumakis is hard op weg zich in dat unieke rijtje te scharen.

Wordt Super Januari fantastisch?

In een maand vol toppers zijn het niet de grootmachten die de spotlights vangen. Nee, dat is Giakoumakis, die net als tegen ADO Den Haag ook tegen Vitesse viermaal toesloeg. Met de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard in het verschiet (zaterdag) kan Giakoumakis de eerste speler ooit worden met drie vierklappers in een maand. Momenteel moet hij het record nog delen met Henk Groot in (maart 1961) en Michel Beukers (oktober 1983).

Goedkoopste topscorer deze eeuw

Volledig scherm Vincent Janssen. © Pim Ras Fotografie Iets meer dan een tonnetje moest technisch directeur Stan Valckx uit de clubkas halen om Giakoumakis naar Nederland te halen. Nooit legde een club deze eeuw een lagere transfersom neer voor de latere eredivisietopscorer. NEC betaalde in 2009 rond de 1,75 miljoen euro voor Vleminckx, terwijl AZ Vincent Janssen (topscorer 2016) voor een half miljoen oppikte bij Almere City. Memphis Depay is overigens niet opgenomen in dit overzicht. Hij brak als jeugdspeler door bij PSV en kroonde zich in 2015 zonder prijskaartje tot topscorer van de Nederlandse velden.

Duurste VVV’er?

Dat tonnetje in de zomer van 2020 kan zomaar eens de investering van de eeuw worden. Tien jaar geleden rinkelde de kassa van VVV als nooit tevoren. De Limburgers ontvingen liefst zes miljoen voor Keisuke Honda, die naar het Russische CSKA Moskou vertrok. Komende zomer lijken er opnieuw geldwagens richting Venlo te komen. ‘Ze moeten minstens tien miljoen voor hem vragen’, knipoogde all-time topscorer Maurice Graef enkele weken terug al op Twitter. Of is de Griekse geweldenaar deze winter al niet meer te behouden?

Beste Griek ooit

‘Dit record zal ik toch nooit meer kwijtraken?’ Nikos Machlas zal het ongetwijfeld hebben gedacht, toen hij het seizoen 1997-98 afsloot met 34 treffers achter zijn naam. In dit tempo moet zelfs de voormalig sensatie van Vitesse met vrees op de bank plaatsnemen. Nooit eerder scoorde een Griek zo vaak als Giakoumakis met dit moyenne gaat doen.

All-time record?

Erg waarschijnlijk lijkt het niet, maar fraai is de statistiek wel. In het seizoen 1956-57 schreef Coen Dillen met liefst 43 treffers het all-time seizoensrecord op zijn naam. De aanvaller van PSV stond na negentien speelronden op achttien goals. Giakoumakis? Die scoorde in hetzelfde aantal duels al twintig keer.