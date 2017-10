'Die stadiontrap voelt als een fijne warming-up'

Volgens steunpilaar Ralf Seuntjens hebben de Venlonaren het verlies tegen de koploper goed verwerkt. ,,We zijn er klaar voor om morgen tegen ADO Den Haag wél die drie punten te pakken.''



Wat als? Die vraag echode de laatste dagen nog regelmatig door de catacomben van De Koel. Wat als invaller Jerold Promes afgelopen zondagmiddag geen rode kaart had gepakt tegen PSV? Zouden de Limburgers dan wel een resultaat hebben overgehouden aan de clash met de Eindhovenaren? Seuntjens: ,,Dat gevoel leeft bij ons heel sterk. Ondanks de uitslag hebben we het gewoon goed gedaan tegen PSV. Tot die rode kaart dan, toen was het klaar. Maar ik vind wel dat we vertrouwen kunnen putten uit die wedstrijd. Na Ajax hebben we het ook PSV lastig weten te maken met VVV. We kunnen in dat opzicht optimistisch toeleven naar ADO Den Haag.''