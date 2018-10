Die ene wedstrijd die (bijna) nooit te winnen valt

Angstgegner. Dat woord valt deze week volop, nu Feyenoord op bezoek moet bij Ajax. ‘Moet’, ja, want zo voelt het voor fans van de Kuipclub. De spelers, die roepen om het hardst dat zij de reis naar de Arena niet vrezen, maar ook zij kennen de beroerde cijferreeks: 12 uitduels wacht Feyenoord al op een zege bij de aartsrivaal. Bijna een record, want er was ook al eens een reeks van 13 potjes tussen 1987 en 2001.



En dat terwijl Ajax en Feyenoord zich eens niet tot elkaar verhouden als David tot Goliath. De één wordt echt niet telkens kampioen, laat staan dat de ander steeds tegen degradatie vecht. Maar juist dáárom fascineert het ook zo, die totaal scheefgetrokken uitslagenbalans.



Zijn er meer van dit soort langlopende horrorreeksen in de eredivisie? En: wordt er iets aan gedaan? Dan kom je meteen bij AZ uit natuurlijk, en zijn trauma tegen de complete top 3 Ajax, PSV en Feyenoord. Maar voorbeelden zijn ook Willem II uit bij AZ, Groningen uit bij Vitesse of Excelsior op bezoek in Utrecht. Sinds in 1970 de fusieclub FC Utrecht ontstond werd dat duel 21 keer gespeeld en nog nooit ging Excelsior met drie punten naar huis. ,,Een interessant thema. En het houdt me zeker bezig’', meldt Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. ,,Een slechte reeks kan niet alleen toeval zijn. Op zeker moment wordt het een ‘selffulfilling prophecy’. Maar het geeft mij extra motivatie om de ban te breken nu ik hier trainer ben.’'