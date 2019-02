Dick Advocaat zegt nee tegen Feyenoord

‘De toekomst van NAC staat op het spel, we moeten voor elkaar door het vuur gaan’

7 februari NAC kan vrijdag (20.00 uur) tegen AZ wederom niet beschikken over Arno Verschueren. De middenvelder blijft last houden van zijn knie. Zijn vervanger bij De Graafschap, Anouar Kali, is deze week ziek geweest en lijkt op de bank te beginnen.