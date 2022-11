Dick Advocaat volgt Dirk Kuyt op als hoofdtrainer van ADO Den Haag

met videoDick Advocaat wordt de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. De nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie zal hem maandag om 11.00 uur presenteren als opvolger van de ontslagen Dirk Kuyt. De 75-jarige coach zei eerder vanavond al in voetbalpraatprogramma de Oranjewinter dat hij benaderd was door ADO Den Haag. Advocaat neemt Said Bakkati mee als assistent-trainer naar het Bingoal Stadion.

ADO Den Haag hervat nog tijdens het WK de competitie. Op zondag 11 december zal Advocaat debuteren als hoofdtrainer van ADO Den Haag met een uitwedstrijd tegen Almere City. Vijf dagen later, op vrijdag 16 december staat zijn thuisdebuut tegen TOP Oss op de planning.



Advocaat was sinds 1981 al van 24 verschillende clubs en landen de hoofdtrainer, maar nog nooit bij zijn grote jeugdliefde. Advocaat begon zijn spelersloopbaan in 1966 bij FC Den Haag, nadat hij daar al negen jaar in de jeugd had gespeeld. Na zeven seizoenen vertrok hij in 1973 naar Roda JC, om in 1980 nog even terug te keren in het Zuiderpark.

Het schrikt Advocaat niet af dat het ADO momenteel niet voor de wind gaat in de Keuken Kampioen Divisie, waar het momenteel de zeventiende plek bezet. ,,Juist daarom is het best wel interessant. Ik volg ze nog steeds. Op een gegeven moment is het misgegaan, met aankopen en eigenaren. Nu is het rustiger, in ieder geval qua eigenaar.”

Goodwill

Johan Derksen zei vanavond in het voetbalpraatprogramma de aanstelling van Advocaat logisch te vinden. ,,Iemand zoals jij of Aad de Mos, alleen die kunnen de club nog redden. Jullie hebben goodwill in de stad. Wellicht komen er nu nog sponsors uit de hoge hoed.”

Quote Algemeen directeur Edwin Reijntjes heeft mij zojuist gebeld. Zij zijn ervan overtuigd dat de selectie goed genoeg moet zijn Dick Advocaat

De oefenmeester is van mening dat er nog genoeg rek zit in de spelersgroep. ,,Algemeen directeur Edwin Reijntjes heeft mij zojuist gebeld. Zij zijn ervan overtuigd dat de selectie goed genoeg moet zijn”, zei Advocaat in het voetbalpraatprogramma. ,,Ze hebben een aardig elftal, het moet beter kunnen dan waar ze nu staan.”

Dick Advocaat.

Advocaat zal maandagochtend officieel gepresenteerd worden. Said Bakkati zal daarbij ook als zijn assistent aantreden bij de Haagse club. Advocaat vierde op 27 september zijn 75ste verjaardag, maar dat weerhoudt hem niet van de voetballerij. De coach leek zijn loopbaan te hebben beëindigd, nadat hij vertrok als bondscoach van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog werkzaam bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam.

De ontslagen Dirk Kuyt was in de hofstad bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De Katwijker stopte in 2017 met voetballen en deed daarna in de jeugd van Feyenoord ervaring op als trainer. Hem werden de tegenvallende prestaties van ADO kwalijk genomen.

Zodoende kwam er al na 176 dagen een einde aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Onder leiding van Kuyt beleefde de club met drie nederlagen en negen tegendoelpunten in de eerste drie competitieduels de slechtste seizoenstart uit de historie van de Haagse club.

Ongelukkig huwelijk De relatie tussen Dirk Kuyt en ADO was vanaf dag 1 al moeizaam. Met (te moeilijke) systeemwissels en 26 gebruikte spelers leverde de trainer niet wat in Den Haag van hem werd verwacht. Lees hier waarom het huwelijk slechts 176 dagen stand heeft gehouden.

Kuyt kende af en toe wel een opleving. Zo werden er knappe zeges geboekt op PEC Zwolle (1-2) en FC Eindhoven (1-0). Maar constant werd de Haagse ploeg nooit, waardoor ADO na zestien wedstrijden op de teleurstellende zeventiende plek staat. De voorbije vijf duels werden door de Haagse ploeg niet gewonnen. Daarnaast was het buiten het veld uiterst onrustig bij de Haagse club. Zo stapte technisch manager Daryl Janmaat plotseling op en dienden bepalende spelers Thomas Verheydt en Ricardo Kishna een transferverzoek in.

Geen zorgen

Om een ontslag leek Kuyt zich ook na de nederlaag van vorige week tegen Roda JC (0-1) geen zorgen te hoeven maken, getuige de woorden van Edwin Reijntjes in een statement over de slechte resultaten van de Haagse club. Maar voetbaladviseur Ignacio Beristain arriveerde begin deze week in Den Haag en had een gesprek met algemeen directeur Edwin Reijntjes. Kort erna werd Kuyt ontslagen.

,,Wij bedanken Dirk voor zijn professionaliteit, inzet en toewijding”, meldde de Haagse club in een korte verklaring. ,,Daarnaast hebben we een enorme waardering voor het doorzettingsvermogen, de veerkracht en de bezieling die Dirk als persoon kenmerken. De club wenst Dirk succes met alles wat er in de toekomst op zijn (trainers-)pad komt. We hopen dat onze paden ooit weer kruisen.”

