Dick Advocaat laat ADO-tenue hoogstpersoonlijk aanpassen: ‘De trainer wilde fellere kleuren’

Dick Advocaat laat zijn mening niet alleen op technisch vlak horen bij ADO Den Haag. De trainer zou ook het tenue voor zijn elftal hebben laten aanpassen. Volgens Advocaat zou ADO zijn thuiswedstrijden in fellere kleuren moeten spelen. Gisteravond tegen NAC was het zover.

Onder leiding van Advocaat boekte ADO Den Haag vrijdagavond een 2-1 overwinning op NAC. Supporters merkten daarbij al de fellere verschijning van de spelers op. In tegenstelling tot vorige wedstrijden was de kleur geel nadrukkelijk te zien in de wedstrijdoutfit.

Zo droegen de Haagse spelers felgele broekjes en sokken. ,,Dat wilde Dick graag”, zegt Lex Schoenmaker na afloop in de podcast van de club. Het ADO-clubicoon is te spreken over de nadruk op de clubkleuren. ,,En zo hoort het ook. Je hoort gewoon uit en thuis in je clubkleuren te spelen. Het zag er goed uit.”

Veel feller

Verdediger Finn van Breemen bevestigde in de nabeschouwing de kleurwijziging van een deel van het tenue, op aandringen van Advocaat. ,,We kwamen aan in de kleedkamer en toen lag het tenue klaar. We merkten dat het veel feller was. Toen vertelde materiaalman Rob Ravestein: ja, de trainer wilde dat het tenue fellere kleuren had.”

Supporter Alberto van der Spiegel was er eveneens over te spreken in de podcast na afloop van de wedstrijd. ,,Gele sokken en een gele broek, het staat flitsender, een beetje agressiever. Ik ben er blij mee.”

Bekijk hieronder het verschil tussen de tenues van de afgelopen thuiswedstrijden.

Volledig scherm ADO-spelers vieren de 2-0 tegen NAC. © Pro Shots / Toon Dompeling

Volledig scherm ADO-spelers in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. © Pro Shots / Shane Winsser

Bekijk hieronder het moment uit de podcast van ADO Den Haag.

