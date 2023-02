Dick Advocaat en ADO verrassen Go Ahead, Hagenaars plaatsen zich als laatste voor kwartfinale KNVB Beker

ADO Den Haag heeft donderdagavond voor een stunt in het bekertoernooi gezorgd. De ploeg van Dick Advocaat bleef af en toe met hangen en wurgen op de been, maar won wel van eredivisionist Go Ahead Eagles en plaatste zich zo voor het eerst in achttien jaar voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker: 1-0.

Het was het moment waarop ADO Den Haag eigenlijk de gehele wedstrijd loerde. En precies op dat moment was de Haagse ploeg messcherp. Amar Catic snelde de diepte in, vond Joël Zwarts en de vervanger van Thomas Verheydt tikte raak. Feest in het Bingoal Stadion, dat dit seizoen niet eerder zo goed gevuld was.

ADO flikte het door dat ene doelpunt in de 70ste minuut, stunten tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Advocaat staat voor het eerst in achttien jaar zo weer in de kwartfinale van de beker. Daarin ligt dit seizoen niet de prioriteit voor ADO. Maar dat neemt niet weg dat het bekersprookje voor ADO nu echt leuk kan gaan worden.

Mitsen en maren

Dick Advocaat zal het vanaf de kant in ieder geval allemaal met een glimlach hebben bekeken. Hij kreeg een antwoord op de vraag die hij zich voorafgaand aan de wedstrijd stelde. Hoe zou ADO, de laatste zeven weken ongeslagen, zich houden tegen een eredivisionist? Vrij aardig, zo bleek.

Volledig scherm ADO Den Haag-trainer Dick Advocaat. © Pro Shots / Erik Pasman

Ja, daar waren ook allerlei mitsen en maren bij te bedenken. Go Ahead Eagles speelde immers met zeven andere spelers dan in de laatste competitiewedstrijd. En de Deventernaren waren in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, die ook de betere kansen kreeg. Af en toe was het een wonder dat Go Ahead Eagles niet scoorde.

Maar dat ADO in een tot op heden moeizaam seizoen stunt tegen een eredivisionist is linksom of rechtsom knap te noemen. Zeker omdat ook ADO verre van op volle oorlogssterkte was. De Haagse club ging immers niet in beroep tegen de schorsing van Thomas Verheydt omdat het vrijspraak niet kansrijk achtte, waardoor hij er niet was.

Volledig scherm Jahnoah Markelo gaat neer en wil een strafschop, maar krijgt die niet. © Pro Shots / Erik Pasman

Verder waren ADO-kant Xander Severina en Joey Sleegers geblesseerd, waardoor de gehele aanval uit de wedstrijd tegen NAC ontbrak. Advocaat koos daarom enigszins noodgedwongen voor een 5-3-2-systeem, met Joël Zwarts en Amar Catic in de punt. En precies die twee zouden uiteindelijk een hoofdrol voor zich opeisen.

In een tweede helft waarin de Deventernaren, net als in de eerste helft, talloze mogelijkheden kregen, was de openingstreffer van Haagse makelij. Catic kon op aangeven van De Waal de turbo aanzetten en leverde een perfecte voorzet af op Zwarts. De dit seizoen vaak bekritiseerde aanvaller schoot vervolgens haarfijn raak.

Loon naar werken voor ADO. De Haagse spelers liepen de longen uit hun lijf en toonden discipline. En natuurlijk ging het bij vlagen allemaal maar net goed. Dat geluk moet je in bekerwedstrijden tegen een ploeg van een niveau hoger ook hebben. Maar op basis van werklust, verdiende ADO een ticket voor de volgende ronde.

Bekersprookje

Die pakte het dus voor het eerst in achttien jaar weer eens. Nu dat binnen is, rijst de vraag waar dit kan gaan eindigen. 55 jaar geleden leidde een overwinning op Go Ahead in het bekertoernooi onder Ernst Happel uiteindelijk tot de eerste bekerwinst in de clubhistorie. Dat is uiteraard nog ver weg en waarschijnlijk niet realistisch.

Aan de andere kant: met een gunstige loting voor de kwartfinale, bijvoorbeeld tegen De Graafschap of Spakenburg, kan het in de beker nog wel eens leuk voor ADO worden. Hoe dan ook zal het bekersprookje na de stunt tegen Go Ahead Eagles vanaf nu echt gaan leven in Den Haag.

‘Onverdiende overwinning, maar die tellen ook’

Trainer Dick Advocaat zag zijn ploeg ADO Den Haag verrassend van Go Ahead Eagles winnen en zich plaatsen voor de kwartfinales van de KNVB-beker. ,,Een moeilijke wedstrijd, keihard gewerkt en een onverdiende overwinning, maar die tellen ook”, zei de 75-jarige oefenmeester bij ESPN.



Advocaat sprak van ,,een beetje veel geluk” voor zijn team dat in eigen huis met 1-0 won door een treffer van Joël Zwarts. ,,Zo kun je ook wedstrijden winnen”, zei hij. De trainer gaf bij het zien van de beelden toe dat de overtreding op Sylla Sow van Go Ahead met een penalty bestraft had kunnen worden. ,,Maar daarnaast hebben ze ook genoeg kansen gehad om een goal te maken”, aldus Advocaat. Zwarts was dolgelukkig met zijn doelpunt. ,,We hebben gewonnen en dat is alles wat telt”, zei hij. ,,We hebben voor elke meter gestreden en één keer een goede bal gehad en die mocht ik binnenwerken.”

Volledig scherm Dick Advocaat. © Pro Shots / Erik Pasman

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over Nederlands voetbal.