Dick Advocaat (75) begint trainersklus bij ADO Den Haag met pijnlijke nederlaag in Almere

In een waterkoud Almere was het moment waarop men in Den Haag zo wachtte dan eindelijk een feit: het debuut van Dick Advocaat als trainer van ADO Den Haag. Een ploeg die zware eerste maanden van het seizoen heeft beleefd onder Dirk Kuyt maar met Advocaat aan het roer wil proberen tóch nog de play-offs om promotie naar de eredivisie wil halen.

Daarvoor koos Advocaat voor een 4-3-3-systeem, in plaats van voor het 5-3-2-systeem dat onder Kuyt werd gespeeld. Malik Sellouki had bij de Haagse ploeg voor het eerst dit seizoen een basisplaats, terwijl ook Joël Zwarts en Finn van Breemen startten voor ADO. Door een slippertje van de laatstgenoemde kreeg Ilias Alhaft al binnen een minuut een niet te missen kan alleen voor doelman Hugo Wentges, maar de aanvaller van Almere City schoot naast.



Het was lange tijd het enige wat ADO van de ploeg uit Flevoland te duchten had. De Haagse ploeg speelde goed, creërde veel kansen en kwam via basisdebutant Sellouki al in de dertiende minuut in een voorsprong. Een fraaie tegenaanval via Mario Bilate en Xander Severina, werd door de Fransman keurig afgerond. Via een vrije trap van Ricardo Kishna werd het niet lang erna bijna 0-2, maar de middenvelder zag zijn inzet via de lat wegketsen.

De ploeg van Dick Advocaat kreeg kans op kans, maar liet na het duel al vroegtijdig in het slot te gooien. In plaats daarvan werd het zeven minuten voor rust 1-1. Na een handsbal van doelman Hugo Wentges kreeg Almere City een vrije trap, die door Jeredy Hilterman werd ingekopt. Het bleek het begin van een vervelende middag voor Advocaat en ADO.



Vlak na rust kwam de Haagse ploeg nog goed weg, toen Wentges een makkelijk gegeven strafschop van Hilterman pakte. Maar tien minuten later sloeg Daryl Werker de bal op de doellijn weg, kreeg de Limburger rood en Almere City weer een strafschop. Die ging er via Lance Duijvestijn wel in, waardoor ADO een bijna onmogelijke opgave met tien man wachtte.



En onmogelijk bleek die opgave ook. Via Hilterman werd het twintig minuten voor tijd 3-1 en Álvaro Peña maakte er in de slotfase ook nog 4-1 van. Daarmee was de rampmiddag voor ADO en Advocaat compleet. ‘De Kleine Generaal’ zal na de keiharde nederlaag nog meer beseffen dat hem in Den Haag een hele pittige klus wacht.

Koploper Heracles maakt geen fout

Heracles Almelo heeft het eerste duel na de WK-pauze gewonnen. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie was in Kerkrade te sterk voor Roda JC: 1-3. Heracles heeft nu vijf punten voorsprong op PEC Zwolle, dat morgen een thuiswedstrijd speelt tegen Helmond Sport.



Roda stond tegen de koploper al na zeven minuten op voorsprong. Teun Bijleveld drong het strafschopgebied binnen en passeerde met een hard schot Heracles-doelman Michael Brouwer. De vreugde duurde amper drie minuten. Samuel Armenteros maakte van dichtbij, op aangeven van Nikolai Laursen gelijk: 1-1. Na rust liepen de bezoekers, die de laatste drie duels voor de break ook hadden gewonnen, weg via doelpunten van Emil Hansson en Laursen. Volledig scherm Spelers van Heracles Almelo vieren de zege op Roda JC. © Pro Shots / Henk Korzelius

