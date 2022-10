Diaken wil meer begrip voor Kökçü: ‘Voorop lopen is moeilijk’

Arne Slot wilde ‘uitsteken­de’ Jordy Clasie bij Feyenoord: ‘Daar gingen de handen niet voor op elkaar’

Misschien is Jordy Clasie (31) wel nooit zo goed geweest als nu. De middenvelder van AZ is rijper, slimmer en meer in balans dan ooit. Morgen speelt hij tegen zijn oude liefde Feyenoord. En als hij wil kan hij over een maand met Oranje mee naar het WK in Qatar, al sputtert het lijf tegen.

15 oktober